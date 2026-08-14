Aguada. Walter Hodge Jr. jugará al menos un año más bajo las luces del Coliseo Roberto Clemente, luego de que los Cangrejeros de Santurce ejercieran la opción para retenerlo en su última temporada bajo contrato.

El veterano armador firmó una extensión de tres temporadas a principios de 2024 tras ser enviado a Santurce el año anterior en un cambio por Alfonso Plummer que puso fin a una era de nueve temporadas con los Capitanes de Arecibo.

“Ellos ejercieron la opción. Tenía una opción de un año más, así que veremos qué le espera al futuro de Walter Hodge y de los Cangrejeros de Santurce. Estoy satisfecho de tener un año más de hacer lo que me gusta con una franquicia de gran tradición y que respeto mucho porque fue la que me drafteó”, dijo Hodge Jr. a Primera Hora .

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A sus 39 años, Hodge Jr. reconoce que está en las postrimerías de su carrera. Han pasado dos décadas desde que dio sus primeros pasos en el baloncesto colegial con los Florida Gators de la Universidad de Florida, y ya suma 12 campañas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Tendrá 40 años cuando comience la próxima temporada en 2027, pero todavía no ha determinado si ese será el último capítulo de su carrera. El experimentado base admitió que aún evalúa si se retirará una vez expire su contrato con los Cangrejeros o si continuará jugando, aunque aseguró que tomará la decisión pensando en lo que sea mejor para su cuerpo y su familia.

“Tengo que sentarme bien y ver qué sería lo mejor para mi cuerpo y mi familia. Creo que ya he hecho algo bonito y bastante satisfactorio en mi carrera, pero me gusta el baloncesto. Pienso que hasta que mi cuerpo me pueda dar para poder impactar y jugar, lo voy a hacer, pero, luego de esta próxima temporada, me voy a sentar a ver cuáles son mis opciones”, compartió el jugador.

Walter Hodge Jr. y David Huertas celebran un canasto durante una victoria de los Cangrejeros de Santurce. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Cuenta cómo vivió el proceso judicial

Hodge Jr. viene de promediar 12.7 puntos, 3.8 asistencias y 1.5 rebotes por partido en la temporada regular con Santurce. Sin embargo, su campaña se vio marcada en la recta final del torneo por una acusación de violencia doméstica presentada por su entonces esposa en el Tribunal de Caguas.

El juez Carlos Capó Hernández encontró causa para arresto contra el armador, por lo que los Cangrejeros decidieron suspenderlo provisionalmente mientras se completaba el proceso. A su vez, el BSN activó el Protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género y lo suspendió indefinidamente.

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Esto provocó que Hodge Jr. se perdiera los últimos seis juegos de Santurce en la fase regular y los primeros cuatro de la postemporada. Se reincorporó a los Cangrejeros el 18 de julio para el quinto partido de la semifinal de la Conferencia A contra los Criollos de Caguas, dos días después de que el juez Daniel López González no encontrara causa para juicio.

“Vi el proceso como adversidades que vienen. Yo entiendo el espacio que estoy y en el tiempo que estoy. Son cosas que pasan. Somos humanos y estoy bien contento con el apoyo que tuve de mis familiares y de las personas cercanas a mí. Al final del día, todo salió bien y estamos aquí”, contó el canastero.

Walter Hodge Jr. saliendo del Tribunal de Caguas junto a su abogado. ( Xavier Araújo )

Pegado al BSN pese a estar eliminado

A pesar de que Santurce fue eliminado, Hodge Jr. comentó que se ha mantenido pendiente de lo que ocurre en la llamada “liga más dura”. Estuvo el miércoles viendo el tercer partido de la final entre los Vaqueros de Bayamón y los Santeros de Aguada desde las gradas del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, como cualquier otro fanático. Incluso, conversó por varios minutos con Rafael “Pachy” Cruz, su antiguo dirigente en Arecibo, y con el armador Iván Gandía luego del encuentro.

“Me encanta ver lo que está pasando en la liga. Yo veo esta liga desde que tenía cinco años, así que para mí es bien importante poder apoyar y ver lo que está pasando. No tan solo porque me eliminaron, no la voy a apoyar. Creo que todos los años lo he hecho, aunque sea ir a un juego para poder ver lo que están haciendo los compañeros y dar algún consejo a los jóvenes”, sostuvo el base.

Hodge Jr. también adelantó que organizará en septiembre un partido amistoso en la isla entre un equipo de Cabo Verde y otro confeccionado con jugadores del BSN. Su intención es que el encuentro se lleve a cabo en Arecibo, aunque todavía no hay nada confirmado.