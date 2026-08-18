El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informó el martes que impuso dos multas, que suman $2,000, a Joel Soriano, de los Santeros de Aguada, y otra de $750 a Jassel Pérez, de los Vaqueros de Bayamón, por incidentes ocurridos en el cuarto juego de la final.

Soriano recibió una sanción de $1,000 por rasgarse la camiseta mientras se sentaba en el banco luego de cometer una quinta falta personal. Según la liga, esta conducta amerita un castigo conforme a su reglamento, pues “afectó la imagen de respeto y seriedad” del torneo ante el público, los televidentes y los patrocinadores.

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El BSN explicó que Soriano no recibió una suspensión de un partido como Damian Jones, de los Vaqueros, ya que el dominicano permaneció sentado y tranquilo en el banquillo después de romper su camiseta. Jones, en cambio, la lanzó a las gradas y golpeó una puerta tras ser expulsado del segundo encuentro de la serie por faltas personales.

Damian Jones lanza su camiseta a las gradas tras ser expulsado del segundo juego de la final del BSN. ( BSN )

Soriano, además, recibió una segunda penalidad de $1,000 por acumular su cuarta falta técnica de la temporada y segunda de la postemporada. Por otro lado, Pérez fue multado con $750 a raíz de su segunda falta técnica de la temporada y primera de la postemporada.

El quinto juego de la final del BSN será este miércoles en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. La serie entre los Santeros y los Vaqueros está empatada 2-2. El partido será transmitido por Punto 2 y las plataformas digitales de la liga.