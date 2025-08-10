Nueva York. Jason Alexander lanzó pelota de un imparable durante seis entradas, el venezolano José Altuve conectó el jonrón 250 de su carrera y los Astros de Houston vencieron 7-1 a los Yankees de Nueva York el domingo.

Alexander (3-1) permitió su primer hit en la sexta entrada, un sencillo con un out a Ben Rice. Alexander no permitió una carrera por segunda apertura consecutiva. Caminó a tres, ponchó a tres en un juego en el que se basó principalmente en cambios de velocidad y sinkers en 87 lanzamientos.

El mánager de Nueva York, Aaron Boone, fue expulsado por quinta vez en la temporada, esta vez fue en la tercera entrada.

Altuve, como bateador designado, conectó un jonrón al jardín izquierdo en la primera entrada y se convirtió en el undécimo jugador cuya posición principal es la segunda base en alcanzar 250 jonrones.

El venezolano tuvo dos imparables y anotó tres carreras, incluyendo una en un doble de Christian Walker en la tercera y otra en un sencillo del mexicano Ramón Urías que cayó entre el campocorto Anthony Volpe y el jardinero izquierdo Cody Bellinger en la novena.

El novato Cam Smith tuvo un sencillo con las bases llenas y dos outs que impulsó dos carreras en la quinta para ayudar a los Astros a ganar por cuarta vez en seis juegos. El boricua Carlos Correa conectó su segundo jonrón desde que fue adquirido de Minnesota, y el hondureño Mauricio Dubón impulsó una carrera en la novena de tres carreras.

Fried (12-5) permitió cuatro carreras y ocho hits en cinco entradas y perdió por tercera vez en cuatro aperturas.

Los Yankees lograron tres hits y perdieron por séptima vez en nueve juegos y fueron abucheados después del último out.

Por los Astros, el venezolano José Altuve bateó de 3-2 con tres carreras anotadas y una remolcada; los puertorriqueños Carlos Correa de 5-2 con dos anotadas y una impulsada y Víctor Caratini de 4-0; el mexicano Ramón Urías de 1-1 con una impulsada; el hondureño Mauricio Dubón de 5-2 con una remolcada; y los dominicanos Jeremy Peña de 5-0 y Jesús Sánchez de 3-0.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 2-0.