( The Associated Press )

José Berríos ya tiene desde hace un tiempos los ojos puestos sobre dos o tres lugares en su residencia donde colocará su primer Guante de Oro en Major League Baseball (MLB) una vez lo tenga en sus manos. El lanzador derecho de los Blue Jays de Toronto aún no ha decidido el lugar preciso.

Berríos fue finalista para el galardón en el 2022, pero fue superado por Shane Bieber. Este año lo acompañaron Sonny Gray y Pablo López, ambos de los Twins de Minnesota, y esta vez lo ganó.

“Es una bendición ser parte de este galardón. Obviamente, tiene más valor para un jugador de posición dado que está en el terreno todos los días y tiene más oportunidades de fallar. Lo recibo con orgullo, me disfruto el juego y me esmero es ser un buen ‘fildeador’. Bien contento”, compartió Berríos.

El lanzador derecho que terminó la temporada 2023 con balance de 11-12, una efectividad de 3.65 y 185 ponches, tuvo 43 oportunidades defensivas, hizo 26 asistencias y solamente dos errores. Su porcentaje defensive fue .953.

“No había obtenido en MLB un reconocimiento de esa magnitud. Sí el Lanzador del Año de la organización cuando estaba en Minnesota, pero nada como el Guante de Oro”, dijo.

Berríos mantiene otros objetivos. Uno es llevar a los Blue Jays hasta una Serie Mundial y, la otra, obtener un premio Cy Young.

“Eso es lo que está en mis metas año tras año. No será cumplida por mi solamente sino en conjunto, como equipo. Es un proceso y está en uno hacer una preparación física y mental al igual a los demás compañeros. Todos trabajamos para alcanzar el mismo norte”, sostuvo.

“Tengo como meta un Cy Young. Veo la magnitud y es algo que me motiva. Reconozco que no es fácil, pero con un buen plan y ejecución, se puede”, agregó.

Inmerso en los entrenamientos

Los Blue Jays entraron a los playoffs mediante un comodín, pero fueron eliminados por los Twins de Minnesota. Berríos inició el segundo partido y fue removido después de permitir una carrera en tres entradas. Toronto perdió 2-0.

“Realmente fue una frustración. No queríamos ser los primeros en recoger los equipos para ir a casa. Pasamos la página. Fue un año de altas y bajas. Juntos batallamos y lo más importante es que, a pesar de las diferencias y deficiencias, nos mantuvimos juntos, pero de que estoy satisfecho, no. No terminó de la manera que trabajamos desde el primer día y ahora tenemos la oportunidad de mejorar para el próximo año”, afirmó.

Berríos mencionó que tomó dos semanas de descanso antes de comenzar las rutinas de cara a la próxima temporada de los Blue Jays.

“Físicamente estoy entrenando, pero el béisbol poco a poco. Ya comencé la carga trabajando en el gimnasio varias veces a la semana. Esta es mi tercera de entrenamiento. Dos semanas de vacaciones para despejar la mente del béisbol fueron suficientes porque físicamente me siento bien”, explicó.