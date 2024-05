José Berríos expande las obras de la Fundación La Mákina El lanzador puertorriqueño será el embajador oficial de tres programas principales de Jays Care: Girls at Bat, Challenger Baseball y Reviving Baseball in Inner Cities.

El lanzador de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, continúa expandiendo los alcances de las labores que realiza la Fundación La Mákina. El puertorriqueño está estableciendo sus esfuerzos humanitarias en Toronto a través de la nueva iniciativa "El Dream" en colaboración con la fundación Jays Care. Berríos será el embajador oficial de tres programas principales de Jays Care: Girls at Bat, Challenger Baseball y Reviving Baseball in Inner Cities (RBI). La Fundación La Mákina recibirá a jóvenes atletas de la comunidad para que desarrollen habilidades importantes para la vida a través del béisbol. Además, participarán en juegos del Clubhouse Comunitario de Jays Care en el Rogers Centre en Toronto. Estas iniciativas ocurrirá tanto en Canadá como Puerto Rico.

Asimismo, el lanzador participará en una variedad de iniciativas para recaudar de fondos durante la presente temporada de Major League Baseball (MLB) incluyendo: donar $500 por cada ponche que registre en la fase regular que podría alcanzar $100,000, firmar 100 pelotas Rawlings edición limitada, organizar eventos de recaudación de fondos en Toronto. Los fondos serán distribuidos equitativamente entre 'El Dream' en Canadá, en colaboración con Jays Care, y la Fundación La Mákina en Puerto Rico. Ambas organizaciones están comprometidas con el apoyo a niños que enfrentan barreras, facilitando un sentido de pertenencia en el campo de béisbol, enseñando habilidades para la vida fuera del campo y brindando oportunidades para alcanzar el potencial y los objetivos. "Siempre se trató de los niños para mí. Me siento muy bendecido y siento la responsabilidad de devolverle a la próxima generación. Canadá se ha convertido en mi segundo hogar; he recibido tanto amor y respeto en todo el país y quiero devolver ese cariño aportando en los niños. Cuando un sueño se hace realidad, es solo el comienzo", sostuvo Berríos mediante una comunicación escrita. Varios miembros de la Fundación Jays Care recientemente viajaron a Puerto Rico para ayudar a la Fundación La Mákina con las herramientas necesarias para operar su propio programa Challenger Baseball, un programa de béisbol adaptado para personas con discapacidades físicas y cognitivas. Aunque extender sus esfuerzos benéficos en Canadá es innovador, Berríos es conocido por su labor apoyando comunidades en Puerto Rico: Team La Mákina: cubre costos, viajes y equipos para equipos de Ligas Pequeñas en todo Puerto Rico.

Selección Nacional de Softbol Femenino: compra de nuevo equipo y uniformes para ayudar al equipo a realizar sus sueños internacionales. Parque Comunitario Daguao: renovación completa para garantizar que los jóvenes tengan acceso a campos de juego seguros. Lab Bayamón: renovación completa para crear un laboratorio de lanzamiento de alto rendimiento y proporcionar recursos necesarios para que atletas de alto rendimiento persigan una carrera en el béisbol. El Dream Home Run Derby y Celebrity Softball Game: derby anual de jonrones y juego de celebridades celebrado en Puerto Rico que recauda fondos para las iniciativas mencionadas anteriormente.