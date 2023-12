Desde que comenzó la agencia libre de las Grandes Ligas de Béisbol a principios de noviembre, todos los ojos han estado puestos sobre Shohei Ohtani.

Y en la noche del viernes parecía que la bomba iba a explotar y el agente libre más codiciado en los últimos años tomaría su esperada decisión. Medios estadounidenses reportaron que uno de los equipos favoritos eran los Blue Jays de Toronto.

Incluso, el periodista de MLB Network, Jon Morosi, aseguró que Ohtani se había montado en un avión con destino a Toronto, Canadá. Pero este fue desmentido por los reporteros Jon Heyman, del New York Post, y Bob Nightengale, de USA Today, quienes alegaron que el fenómeno japonés se encontraba en su casa en el sur de California.

PUBLICIDAD

Ante la posibilidad de que Ohtani decida pactar un acuerdo con los Blue Jays, los jugadores de la novena canadiense, el lanzador puertorriqueño José Berríos y poderoso bateador dominicano Vladimir Guerrero Jr., expresaron que ven con buenos ojos la firma que estremecería a las Mayores.

“Sería genial. Sería un dolor de cabeza menos porque no tendría que enfrentarlo ni picharle. Están en negociaciones, es un negocio, pero sería una gran bendición tener a Ohtani en nuestro equipo”, comentó Berríos en un aparte con la prensa durante una actividad de su fundación en el Fairmont El Hotel San Juan.

“Sería de gran impacto. Todos sabemos quién es Ohtani, el hombre es sobrenatural. Lanzar y batear de la manera que lo hace es increíble. No puede lanzar este año, pero como bateador va a influir en nuestro equipo”, agregó.

José Berríos se expresa sobre la posible firma de Shohei Ohtani con los Blue Jays de Toronto. @primerahora pic.twitter.com/KPTJNC6PXu — Joseph Reboyras (@Reboyras_) December 9, 2023

Y es que luego de visitar el quirófano en septiembre por una lesión en el codo, el japonés no subirá al montículo la próxima temporada, pero estará listo para batear desde el Opening Day.

“Esos son negocios y yo no me meto en eso, pero si lo firman, obviamente, que estaré contento, pero no me he enterado nada de lo que ha pasado. (Un jugador del calibre de Ohtani) ayudaría bastante porque te puede jugar como bateador y como pícher. Con la clase de fenómeno y jugador que es, nos puede ayudar bastante”, dijo, por otro lado, Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr. también habló sobre la posibilidad de jugar junto a Shohei Ohtani tras los recientes reportes de que el japonés está considerando firmar con los Blue Jays de Toronto. @primerahora pic.twitter.com/SagksR3KzS — Joseph Reboyras (@Reboyras_) December 9, 2023

Ohtani viene de una impresionante temporada en la que se convirtió en el primer pelotero que gana dos veces el premio de Jugador Más Valioso de forma unánime. Tras un torneo en el que conectó 44 jonrones y ponchó a 167 bateadores, no es sorpresa que todas las organizaciones lo deseen.

PUBLICIDAD

Pero de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, los otros equipos en la contienda por el fenómeno japonés son los Dodgers de Los Ángeles, Giants de San Francisco, Cubs de Chicago y Angels de Los Ángeles, que buscan retenerlo.

Con una competición como esa, Toronto tendría que ofrecerle a Ohtani un contrato histórico para convencerlo y Berríos, quien se encuentra en un acuerdo de siete años por $131 millones con los Blue Jays, está confiado de que lo pueden hacer.

“Ya hablé del tema más o menos con Vladdy y me dijo: ‘Claro que sí, en Toronto hay dinero’. Es cuestión de que suceda y el hombre firme con nosotros”, sostuvo el boricua.

Expertos han señalado que el acuerdo que le estarían ofreciendo al japonés está entre los $550 millones y $600 millones.

No obstante, Berríos destacó un factor que distingue a Toronto del resto de las organizaciones en la lucha por Ohtani: su fanaticada.

“Yo diría que (lo que distingue a la plaza de Toronto) es que los fanáticos son bien apasionados del juego. Los fanáticos aman el béisbol allí, la organización le da un trato de clase A al jugador y su familia y es una división bien competitiva”, manifestó Berríos.

Toronto finalizó este año tercero en la División Este de la Liga Americana con un récord de 89-73 y fueron eliminados en la serie de comodín por los Twins de Minnesota.