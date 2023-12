Nueva York. El relevista Jorge López y los Mets de Nueva York acordaron un contrato de un año valorado en $2 millones, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el viernes porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no había sido anunciado por el equipo.

López les da a los Mets otro brazo experimentado mientras reconstruyen la profundidad de su bullpen con piezas de bajo costo.

El derecho lanzó para tres equipos que alcanzaron los playoffs la temporada pasada. Tuvo balance de 6-2 con una efectividad de 5.95 y tres salvamentos en 61 apariciones como relevista para Minnesota, Miami y Baltimore.

López, quien cumplirá 31 años en febrero de 2024, se mudó exclusivamente al bullpen en el 2022 y fue un cerrador dominante de los Orioles durante cuatro meses que le valieron una selección al Juego de Estrellas. Baltimore lo cambió a los Twins a principios de agosto de ese año y terminó 4-7 con efectividad de 2.54 y 23 salvamentos en 67 juegos.

Además de eso, ha tenido problemas en ocho temporadas en las Grandes Ligas. López tiene marca de 22-40 con efectividad de 5.51 y 27 salvamentos en 230 juegos, incluyendo 58 aperturas, para Milwaukee, Kansas City, Baltimore, Minnesota y Miami. Lanzó para los Cerveceros cuando su gerente general era David Stearns, el nuevo presidente de operaciones de béisbol de los Mets.

Stearns canjeó a López y al jardinero Brett Phillips a Kansas City en julio de 2018 por el jugador de cuadro Mike Moustakas.

López podría ganarse un papel destacado en un bullpen de los Mets con huecos que llenar detrás del cerrador estrella Edwin “Sugar” Díaz y el zurdo Brooks Raley.

Los derechos Drew Smith y Phil Bickford regresan, y Stearns también firmó a los agentes libres Austin Adams y Michael Tonkin con contratos de Major League Baseball (MLB) este otoño, aunque esos dos acuerdos fueron contratos divididos no garantizados.

López fue canjeado de los Twins a los Marlins en julio, luego fue reclamado por Baltimore el 2 de septiembre. No era elegible para el roster de postemporada porque no se reincorporó a la organización hasta septiembre y fue asignado directamente a Triple-A Norfolk por los Orioles a principios de octubre y optó por convertirse en agente libre.