Con las primeras series de las temporada del 2024 en los libros, el nuevo dirigente de los Astros de Houston podrá soltar los nervios que se emiten al comenzar una nueva etapa profesional. Se habla por supuesto del puertorriqueño, Josué Espada, quien tomó riendas como líder del cuerpo técnico luego de fungir desde el 2018 como coach del banco.

A pesar de no haber conseguido una victoria en los primeros cuatro partidos que se llevaron a cabo en Houston, Espada demostró optimismo, calma y entusiasmo tras reconocer el esfuerzo sometido por la novena desde el Opening Day, el pasado 28 de marzo.

“Jugamos fuerte. Se sintió como béisbol de postemporada y si algo salía a favor de nosotros podíamos ganar dos de esos partidos. Es béisbol, pero creo que competimos fuertemente y pienso que nuestro bullpen durante los últimos dos juegos lanzó muy bien. Tenemos una serie nueva que comenzará mañana (hoy lunes) y estaremos listos”, señaló Espada según lo publica el portal mlb.com/astros.

Astros manager Joe Espada on the team’s 0-3 start. pic.twitter.com/ZKIF1TNgNS — Brian McTaggart (@brianmctaggart) March 31, 2024

La novena de los Astros podría considerarse como la dinastía más reciente de la MLB tras ganar dos series mundiales en cuatro participaciones durante los últimos siete años bajo la dirección de A.J. Hinch (2017) y Dusty Baker (2022). Por ende, ya Espada reconoce el talento y la veteranía de gran parte del roster y asegura que ganarán muchos partidos si continúan con una mentalidad competitiva por el resto de la temporada.

“Este es un grupo resiliente. Pueden ver el clubhouse. Pudieron ver la lucha y las ganas del equipo que he visto por muchos años y ellos no van a parar de competir. Si seguimos empujando hasta el final, ganaremos muchos de los partidos. He visto eso aquí por muchos años. Yo sé que 0-4 no es la marca que quiero ver, pero me gusta la pelea en nuestros muchachos. Eso es exactamente lo que quiero ver todos los días”, agregó el dirigente.

Culminando la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer domingo, en Houston, el dirigente nativo de Santurce ofreció su opinión sobre lo ocurrido en la serie contra los Yankees, específicamente sobre las oportunidades que tuvieron y que deben capitalizar para ganar los próximos encuentros.

Josué Espada consideró que los Astros jugaron un buen nivel de béisbol en la serie ante los Yankees. ( Kevin M. Cox )

“Yordan Álvarez conectó varias pelotas que debieron haber salido del parque, pero me gustó la pelea, me gustó la lucha para que uno mismo pueda darse la oportunidad, y si uno lucha hasta el último ´out´ del juego estaremos en buena posición para ganar”, expresó Espada.

“Pienso que J.P. France tiró la pelota muy bien. Lo extendimos por 94 lanzamientos. Tenía su recta funcionando y nos dio una buena oportunidad para ganar el juego”, añadió.

Los Yankees de Nueva York vencieron a los Astros de Houston con marcas finales de 5-4, 7-1, 5-3 y 4-3.

Josué Espada buscará conseguir su primera victoria como dirigente de las Grandes Ligas contra los Blue Jays de Toronto, hoy, lunes a las 8:00 p.m. en el Minute Maid Park de Houston.