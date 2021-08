El veloz jugador del cuadro de los Artesanos de Las Piedras, Juan Carlos Martínez, se consagró campeón bate nacional de la temporada regular 2021 del Béisbol Superior Doble A con robusto promedio de .500.

Martínez cerró la primera fase del torneo con 15 hits en 30 turnos oficiales y 33 apariciones, cantidad mínima para ser elegible. De los 15 inatrapables, 12 fueron sencillos y tres dobletes. Anotó diez carreras y apenas remolcó una.

“Este logro personal es más bien para demostrar que el talento aficionado de Puerto Rico es igual de competitivo que el profesional. La única diferencia es que a ellos les dieron la oportunidad de llegar más lejos. Aún así, creo que la clave para lograrlo fueron mis compañeros de equipo, que siempre confían en mi estilo de juego y agresividad”, expresó Martínez, con diez temporadas de experiencia en la Doble A.

PUBLICIDAD

El jugador de 32 años y natural de Toa Alta, dijo que su preparación para el regreso al terreno, después de un año de ausencia por la cancelación de la temporada 2020, no sufrió cambios drásticos.

“La preparación no cambió nada, pero vine con mucho deseo de jugar ya que durante la pandemia extrañé mucho el parque. Entender cuál es mi fuerte, que es el juego pequeño y astuto, me ayudó a ser consistente y disciplinado en el plato. Saber que solo tenía doce juegos me mantuvo enfocado”, detalló.

Para el quinto juego de la temporada, Martínez sufrió una lesión que lo dejó fuera durante varios días. Fue una rotura del ligamento de una rodilla, que amenazaba con sacarlo de carrera toda la temporada.

Juan Carlos Martínez de los Artesanos de Las Piedras previno con su título de bateo que Joiset Feliciano pudiera ganar la Triple Corona de la pelota Doble A.

“Gracias a Dios, a Rubén López y su clínica, me dio esperanza de volver al terreno en tan solo dos semanas, perdiendo cinco de los juegos. Fortaleció mi rodilla por su conocimiento y gracias a él tuve el chance de ganar el título de bateo. Le estoy muy agradecido por ayudarme y por continuar haciéndolo en lo que me queda de pelotero”, dijo.

Le dedicó el premio a Dios, a su mamá Arlene y a su esposa Yaileen. También, al alcalde de Las Piedras, Miguel López y al apoderado Juan Carlos Sepúlveda.

“Fueron pacientes conmigo y me ayudaron. Estoy muy emocionado por este pequeño logro, pero mi meta es quedar campeón con mi equipo los Artesanos”, puntualizó.

Iguala gesta de su tío Efraín Nieves

Al conquistar el campeonato de bateo, Martínez igualó el logro de su tío, el exreceptor nacional Efraín Nieves, quien ganó el título ofensivo de la temporada del 2000 con promedio de .457.

“Llevo toda la semana hablando con mi tío sobre eso. Me emociona mucho seguir los pasos de quien es mi héroe en el béisbol”, destacó.