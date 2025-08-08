La semifinal nacional de la Liga de Béisbol Superior Doble A entrará a su último fin de semana este viernes a las 8:00 p.m., cuando se disputen los sextos partidos de ambas series semifinales.

Los Mulos de Juncos y los Leones de Patillas dominan sus respectivas series 3-2 y están a ley de una victoria para avanzar a la serie final por el campeonato de Puerto Rico, mientras que los Patrulleros de San Sebastián y los Peces Voladores de Salinas lucharán por forzar un decisivo séptimo juego.

En la semifinal A, los Mulos recibirán a los Patrulleros en el Estadio Mariano ‘Niní’ Meaux de Juncos. El estelar zurdo Luis Cintrón subirá a la loma por los locales. Cintrón ha sido pieza clave al ganar dos de los tres partidos de Juncos, ambos como visitante. Por los Patrulleros, abrirá Anthony Borrero, quien tiene marca de 1-1 en esta serie. La serie ha sido dominada por los equipos visitantes en sus cinco encuentros.

PUBLICIDAD

Juncos busca su primera clasificación a la serie final desde 2019.

Por su parte, en la semifinal B, los Leones visitarán a los Peces Voladores en el Estadio Manuel González de Salinas. El zurdo Ryan Muñoz abrirá por Patillas con marca perfecta de 2-0 en la serie, ambas victorias como local.

Por Salinas lanzará el derecho Yadier Rolón, quien tiene marca de 1-0. El estelar zurdo Edgar Morales, primer lanzador en la rotación de los Peces Voladores, no estará disponible para este crucial partido debido a una molestia en el codo izquierdo.

Los Leones buscan su primera serie final desde 2010. A diferencia de la serie A, la semifinal B ha sido dominada por los equipos locales, que han ganado los cinco partidos disputados.

De ser necesarios, los juegos decisivos se celebrarán este sábado a las 8:00 p.m. en el Estadio Gaspar Cochran de Patillas (Serie B) y este domingo a las 6:00 p.m. en el Estadio Juan José ‘Tití’ Beníquez de San Sebastián (Serie A).

Los encuentros son transmitidos por WIPR y sus plataformas digitales.