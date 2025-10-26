El puertorriqueño Enrique “Kiké” Hernández escribió otro capítulo en su trayectoria con los Dodgers de Los Ángeles al convertirse el sábado en el jugador con más partidos disputados en la postemporada en la historia de la franquicia.

El ‘utility’ boricua acumula 87 juegos de playoffs con Los Ángeles tras la conclusión del segundo choque de la Serie Mundial ante los Blue Jays de Toronto, en el que los Dodgers igualaron el baile de coronación a un choque por bando tras una victoria 5-1.

Hernández, de 34 años, superó a Justin Turner, quien ostentaba el récord con 86 encuentros. Le seguía Chris Taylor con 80 y Max Muncy con 74 juegos. El puertorriqueño ha participado en un total de 98 juegos de postemporada durante 12 años en las Mayores, pero 11 de esos desafíos fueron con los Red Sox de Boston en 2021.

El boricua, bautizado por los propios Dodgers como Mr. October, volvió a demostrar su valor en este mes.

Aunque registra cuatro ponches, tan solo un imparable y una carrera remolcada en los dos juegos de esta final, Hernández promedia .249 con 10 jonrones, 31 empujadas y 35 anotadas en postemporada con los Dodgers. Incluyendo sus 11 duelos con los Red Sox, registra .277 con el madero, 15 cuadrangulares, 44 anotaciones y 40 impulsadas.

Luego de conquistar la Serie Mundial de 2020 y 2024 con la novena de Hollywood, Hernández está también a tres triunfos de conseguir su tercer anillo en un Clásico de Otoño. Apenas siete peloteros han ganado tres o más campeonatos de Serie Mundial con los Dodgers: Jim Gilliam (4), Maury Wills (3), Ron Fairly (3), John Roseboro (3), Don Drysdale (3), Sandy Koufax (3) y Johnny Podres (3).

Al Dodgers Stadium

Los Dodgers igualaron la serie con el abridor japonés Yoshinobu Yamamoto como al lanzar la ruta completa y apenas permitió cuatro imparables.

Después de un también juego completo de tres hits contra los Brewers de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional -el primero de postemporada desde 2017-, Yamamoto ponchó a ocho, no regaló bases por bolas y retiró a sus últimos 20 rivales.

El último pitcher en lograr un partido entero en el Clásico de Otoño fue el dominicano Johnny Cueto de los Royals Kansas City contra los Mets de Nueva York en el segundo duelo de 2015.

La serie continúa el lunes en el Dodgers Stadium, hogar de la novena dirigida por Dave Roberts.

Toronto, que lidera el clásico otoñal en carreras remolcadas (12-8), promedio de bateo (.277-.185) y se ha ponchado en menos ocasiones (12-20), abrió la serie el viernes con un triunfo 11-4. Ambos conjuntos han conectado tres cuadrangulares.