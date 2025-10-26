Las Atenienses de Manatí dieron el primer golpe en la semifinal A del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al imponerse 92-84 ante las Cangrejeras de Santurce el sábado en el Coliseo Roberto Clemente.

Así las cosas, el conjunto dirigido por Michelle González, tomó ventaja 1-0 de la serie por un pase a la final de la liga a un máximo de cinco choques.

La armadora Kaela Hilaire brilló con un doble-doble de 21 puntos y 12 asistencias. Le siguieron Chelsea Mitchell con 20 tantos y Pamela Rosado con 19 unidades.

Por su parte, la escuadra santurcina tuvo como protagonista a Shae Kelley con 22 puntos y 14 capturas.

PUBLICIDAD

Las Atenienses fueron el cuarto y último equipo en ponchar su boleto a las semifinales del BSNF tras conquistar los cuartos de final ante las máximas campeonas Gigantes de Carolina, quintas de la campaña regular.

Manatí culminó en la cuarta posición de la fase regular con marca de 11-7.

De otro lado, las campeonas vigentes Cangrejeras y quienes terminaron en el primer lugar de la tabla regular (14-4) obtuvieron su pase al barrer en dos duelos a las Monarcas de Juana Díaz (#8).

Santurce y Manatí volverán a medirse el lunes a las 6:00 p.m., en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Mientras, las Explosivas de Moca dominan 1-0 la semifinal B frente a las Pollitas de Isabela.

Moca, segunda en la fase regular, abrió el viernes la serie con un triunfo por marcador 89-61 en el Coliseo Juan A. Sánchez Acevedo.

Leigha Brown protagonizó el choque con un triple-doble de 28 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

Las Explosivas, que vienen de ganar los cuartos de final frente a las Ganaderas de Hatillo, visitan este domingo a las Pollitas en el Coliseo José “Buga” Abreu a las 6:00 p.m.

Isabela -tercera en la tabla global- logró el pase al Final Four al vencer 2-1 a las Criollas de Caguas, que concluyeron en el sexto lugar.