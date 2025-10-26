Denver. Nikola Jokic logró su segundo triple-doble de la temporada a pesar de una noche discreta en tiros, Jamal Murray anotó 23 puntos, y los Nuggets de Denver vencieron sábado por la noche 133-111 a los Suns de Phoenix en su primer partido en casa.

Jokic terminó con 15 asistencias, 14 rebotes y 14 puntos con solo cinco de ocho en tiros. Su primer intento de tiro de campo llegó con 2:26 restantes en el segundo cuarto. Consiguió el triple-doble con un gancho giratorio a 57 segundos del final del período.

Jokic tiene 166 triples-dobles en su carrera durante la temporada regular, tercero detrás de Russell Westbrook (203) y Oscar Robertson (181), y 18 más en los playoffs.

Devin Booker anotó 31 puntos y Grayson Allen sumó 17 para los Suns, que jugaban el segundo partido de un difícil back-to-back. Comenzaron el sábado por la noche 20 horas después de perder por 27 ante los Clippers de Los Ángeles y no contaron con el centro Mark Williams, quien estuvo fuera por una lesión en la rodilla derecha.

Aaron Gordon siguió su partido de 50 puntos, el más alto de su carrera, el jueves por la noche con 17 puntos y fue uno de seis desde la línea de tres.