La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer el listado de los 27 jugadores que compondrán el Equipo Nacional adulto masculino, rumbo a la primera edición de la Copa América de Béisbol, del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

El evento contará con la participación de 12 equipos divididos en dos grupos y definirá plazas clasificatorias para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y los Juegos Panamericanos 2027.

El equipo puertorriqueño es dirigido por Juan ‘Igor’ González. Estará acompañado en el cuerpo técnico por Edgar Pérez como coach de banca, Dennis Pérez en la tercera base, Eddie González en la primera base, Richard Burgos en el cuadro interior, Javier Vázquez a cargo de los lanzadores y Carlos Berdiel en el bullpen.

El conjunto boricua está conformado por 22 jugadores que vieron acción este año en la Liga de Béisbol Superior Doble A, jugadores universitarios y Minor League Baseball. La plantilla cuenta con 13 jugadores de posición y 14 lanzadores.

Igor González ( Suministrada )

En el roster destacan los exgrandesligas Yadiel Rivera y Jesmuel Valentín, ambos jugadores del cuadro. Además, el guardabosque Ezequiel Pagán y los receptores Ónix Vega y Samuel Hernández, activos en Ligas Menores.

Vega pertenece a los Mets de Nueva York en triple A, Hernández a los Cardinals de St. Louis en Doble A y Pagán a los Dodgers de Los Ángeles en Doble A.

También resalta el guardabosque Edgardo Villegas y el lanzador zurdo Jorhan Laboy, quienes han registrado destacadas actuaciones en Mundiales y Premundiales de la categoría Sub 23.

Villegas estudia en la Universidad de Tampa en la NCAA y fue galardonado como Jugador Más Valioso (MVP) y campeón bate en la Copa Mundial de Béisbol Sub 23 de 2024.

Mientras, Laboy es estudiante de la Universidad de Alabama y fue el lanzador más destacado del Premundial Sub 23 de 2025.

La plantilla también cuenta con Luis Leroy Cruz, ganador del premio Lanzador del Año 2025 de la Liga de Béisbol Superior Doble A con los Pescadores del Plata de Comerío.

Además, resalta Rubén Castro, campeón bate y Jugador Más Valioso de la Liga Doble A en las temporadas 2022 y 2024.Puerto Rico, actualmente cuarto en el ranking de América, integrará el grupo B junto a Panamá, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina.

Su debut será el 13 de noviembre frente a Argentina en el Estadio Mariano Rivera, en Panamá.