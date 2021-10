Boston. La sensacional postemporada que está teniendo el patrullero de los Red Sox de Boston Kike Hernández, lo tiene en buen ritmo para empatar o mejorar el récord de un puertorriqueño de más cuadrangulares en unos playoffs, en poder de Carlos Beltrán desde 2004.

Beltrán, jugando ese año con los Astros de Houston tras ser cambiado durante la temporada regular desde los Royals de Kansas City, tuvo un mes de octubre para recordar por siempre, con ocho cuadrangulares, empatando lo que para ese entonces era un récord en poder de Barry Bonds.

Pero el manatieño, retirado en 2017, hizo de todo en esos playoffs de 2004. Bateó para promedio de .434, producto de 20 hits en 46 turnos, y anotó 21 carreras con otras 13 empujadas.

La eliminación de los Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante San Luis, privó a Beltrán de seguir acumulando números en esos playoffs. En total jugó 12 partidos, cinco de la serie divisional y siete de la Serie de Campeonato.

En tanto Kike, lleva un ritmo sorprendente. En solo seis juegos tiene cinco jonrones, tres de ellos en los primeros dos encuentros de la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes los Astros de Houston, que está empatada 1-1 y continúa esta noche en Boston.

De continuar su avanzada los Red Sox y pasar a la Serie Mundial, las opciones de Hernández son reales para establecer una nueva marca de jonrones, al menos entre los boricuas.

El que tal vez luce más difícil de igualar es el de 21 carreras anotadas de Beltrán, que no solo lo tiene como el mejor boricua de la historia, sino que es todavía una marca en las Mayores.

Kike lleva nueve. Pero con nueve remolcadas también, y dependiendo de cuántos partidos más tenga en estos playoffs, podría acercarse o mejorar a tres de los boricuas que más carreras han empujado en una postemporada.

El mejor hasta ahora ha sido el otrora receptor Sandy Alomar, quien impulsó 19 carreras con los Indians de Cleveland en 1997. Tiene la tercera mayor cantidad de la historia, empatado con David Ortiz (en 2004) y con Scott Spiezio (en 2002).

El segundo lugar entre los puertorriqueños en ese mismo renglón en playoffs lo comparten Iván Rodríguez y Carlos Correa. El exreceptor miembro del Salón de la Fama impulsó 17 en 2003, año en que ganó la Serie Mundial con los Marlins de Florida y en que quedó Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cubs de Chicago.

Correa empujó 17 también tan reciente como el año pasado, aunque en 13 partidos y 55 apariciones al plato, por debajo de los 17 juegos y 77 apariciones de Rodríguez.

En cuanto a Hernández, hay que considerar que lleva un ritmo sobresaliente pues sus números los ha registrado en siete juegos y 35 apariciones en el plato.

Para tener una idea más clara de lo frecuente que está bateando de vuelta completa en estos playoffs, tiene cinco jonrones en 35 apariciones al plato. Correa terminó con seis cuadrangulares en octubre de 2020, en 20 apariciones más que Kike.

“Él ha sido un líder para nosotros”

“Jugué contra Kike mucho tiempo cuando él estaba con los Dodgers, y yo estaba con los Rockies, y creo que los Dodgers siempre fueron tan talentosos que él era visto como una opción. Pero luego, lenta pero seguramente, a lo largo de los años comencé a notar lo bueno que era y lo que estaba mejorando, y luego eso continuó para mí este año, ahora lo veo jugar todo el año”, dijo ayer el lanzador de los Red Sox, Adam Ottavino, al ser cuestionado acerca de la labor del boricua comparando su ejecución de la temporada regular, con la explosión ofensiva que ha tenido en octubre.

“Especialmente a la defensiva, no me di cuenta de lo especial que era, y obviamente ama los grandes momentos, y ahora tiene mucha experiencia en los playoffs entrando en esto. Entonces él ha sido un líder para nosotros. Siempre te sorprende cuando alguien está tan caliente, pero al mismo tiempo he estado apreciando su juego cada vez más a lo largo de los años, y este año lo ha llevado a otro nivel”, concluyó el lanzador.

De irse al máximo de siete partidos la Serie de Campeonato, Hernández tendría cuando menos cinco partidos más para seguir añadiendo a su resumé en playoffs, tanto en estos como en su trayectoria que incluye tres viajes a la Serie Mundial cuando estuvo con los Dodgers.