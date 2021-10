Houston. El pareo de receptores en esta Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Red Sox de Boston no representa la primera vez que dos receptores puertorriqueños se enfrentan en una serie de postemporada en Grandes Ligas.

Martín “Machete” Maldonado, por los Astros, y Christian Vázquez, por los Red Sox, son los receptores titulares de estos equipos, que mañana se enfrentarán en el tercer juego de la serie, tras un día de descanso ayer y con las hostilidades empatadas 1-1.

Al menos en Series de Campeonato de este circuito Jorge Posada, entonces con los Yankees de Nueva York, y Sandy Alomar, Jr., con los Indians de Cleveland, se enfrentaron en la edición de 1998. En tanto, en las Series Mundiales de 2003 y 2006, también se repitieron ‘matcheos’ de boricuas detrás del plato, una de tantas pruebas de la maestría de los receptores del patio y su valía dentro del béisbol de las Mayores.

En 2003 el propio Posada enfrentó en uniforme de los Yankees a Iván “Pudge” Rodríguez, quien eventualmente se alzó con el título del Clásico de Otoño con los Marlins de Florida en ese entonces. Tres años después el propio Rodríguez enfrentó a otro boricua en el mismo escenario de una Serie Mundial. Entonces con los Tigers de Detroit, el hoy miembro del Salón de la Fama tuvo de contraparte al catcher de los Cardinals de San Luis, Yadier Molina, quien se colocó ese 2006 su primer anillo de campeón.

De hecho, Vázquez y Maldonado también estuvieron activos por sus respectivos equipos en la Serie de Campeonato del 2018 cuando Boston avanzó y ganó la Serie Mundial.

Con toda esa historia de trasfondo, Maldonado y Vázquez sienten orgullo de continuar perpetuando el legado de los boricuas como maestros detrás de la goma.

“Es algo que me llena de orgullo porque muchos jóvenes en Puerto Rico nos están viendo. Mucha gente sigue a Christian, y mucha gente me sigue a mí. Creo que le da un poquito de motivación e inspiración a ellos (jugadores jóvenes), de que si trabajan fuerte, pueden lograr lo que nosotros estamos haciendo. Creo que lo que ha hecho Christian en ese equipo (Boston) y lo que he hecho yo en este equipo, debe servir de motivación a las personas que nos están viendo”, dijo Maldonado, catalogado mayormente como un receptor que brilla por su defensa y fue brazo.

Además de amigos, los rivales en el terreno de juego han entrenado juntos en tiempos de temporada muerta y durante la temporada se comparten conocimientos sobre rivales en común. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Vázquez en tanto, es un cátcher con buen balance entre defensa y ofensiva.

“No nos texteamos mucho porque uno no quiere estar molestando durante la temporada, pero tengo más comunicación con Machete”, dijo sobre Maldonado, Christian Vázquez, cuando se le preguntaba al inicio de esta serie por el hecho de estar tantos boricuas jugando juntos en un mismo escenario.

“Jugamos juntos en Puerto Rico y siempre nos preguntamos de otros equipos, si tenemos una pregunta de otros equipos. Pero sí, tenemos una linda relación”, agregó Vázquez sobre Maldonado, quien inició su carrera con los Brewers de Milwaukee en 2011, y ya tiene 11 temporadas de experiencia.

Christian Vázquez está teniendo una postemporada grande ofensivamente. ( Ramón "Tonito" Zayas )

Ganador de un Guante de Oro en la Liga Americana con los Angels de Los Ángeles en 2017, Maldonado pasó por varios equipos como Houston, Kansas City y los Cubs de Chicago, antes de regresar por segunda vez a los Astros en 2019.

Este año bateó solo .172 con 12 jonrones y 36 carreras remolcadas, pero volvió a demostrar su maestría en el plato retirando al 40% de los corredores contrarios.

Vázquez, quien lleva siete campañas en las Mayores, tras debutar en 2014, bateó este año .258 con seis cuadrangulares y 49 remolcadas, y ha lucido en estos playoffs, promediando.375 con un cuadrangular y cuatro remolcadas en la serie divisional ante los Rays de Tampa Bay.

Martín Maldonado es un jugador clave para los Astros por la manera que maneja los lanzadores. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Tiene un anillo de campeón de Serie Mundial en 2018, cuando el dirigente puertorriqueño Alex Cora se coronó también en su año debut como mánager.

“Siempre tenemos comunicación. No diría que a diario, pero sí nos comunicamos bastante. Tenemos una amistad, pero cuando estamos en el terreno cada cual quiere ganar. Pero tenemos una amistad… hemos entrenado juntos, hemos trabajado juntos y hemos hecho cosas juntos. Y no solo con Christian, sino con todos los receptores boricuas. Creo que la idea de esto es ayudarnos mutuamente para el futuro de cada uno de nosotros”, concluyó por su parte, Maldonado.