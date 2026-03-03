El pelotero puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández reveló este sábado que no podrá representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo.

Hernández informó la noticia en su cuenta de Instagram, donde explicó que ayer viernes fue operado para reparar el músculo extensor del codo, lesionado originalmente en mayo.

El ‘utility’ de los Dodgers de Los Ángeles indicó que continuó en acción durante la temporada “con ganas de repetir como campeón de la Serie Mundial”, lo que provocó que el músculo finalmente se desprendiera del hueso.

“La rehabilitación no me permitirá estar listo a tiempo para ponerme el uniforme con Puerto Rico en el pecho. Espero que entiendan. Los amo”, escribió Hernández, quien expresó que tenía “dolor en el alma” por no poder cumplir su sueño de jugar el torneo en su tierra.

El pelotero también compartió que una de las fotos publicadas muestra el estado de su codo durante los pasados playoffs.

Hernández jugó con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol del 2017 y 2023.

Ante el anuncio, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) lamentó la su ausencia de Hernández en el venidero torneo mediante un comunicado.

“Es una baja brutal para nuestro equipo. Sabemos que Kike es un gran jugador y un gran compañero de equipo. Le deseo una pronta recuperación”, dijo el dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, en declaraciones escritas.

El doctor José Quiles, presidente de la FBPR, abundó que recibió la noticia con mucha tristeza.

“Recibimos con tristeza la noticia de que Enrique ‘Kike’ Hernández no podrá estar disponible para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Sabemos cuánto anhelaba representar a Puerto Rico en su país, frente a nuestra gente. Le deseamos una pronta y completa recuperación. Lo más importante es su salud, y confiamos en que pronto regresará al terreno”, sostuvo Quiles.

A su vez, el gerente de operaciones de la novena, Joey Solá, destacó que Hernández es “un pelotero versátil, de enorme talento y una presencia invaluable en el camerino por su energía y liderazgo”.