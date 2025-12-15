Las Artesanas de Las Piedras se colocaron a un paso de la clasificación a la final de la Liga de Béisbol Femenino al dominar con resultados 6-2 y 7-0 a las Ponys de Santa Isabel este domingo en el Estadio Francisco Rosario Paoli de Maunabo.

Las Piedras, que finalizó la fase regular con marca de 11-3 en el segundo puesto del torneo, regresó a la acción tras no ver actividad desde el 2 de noviembre, luego de recibir un comodín que las llevó directo a la semifinal.

En el primer encuentro de la doble jornada, la lanzadora Angelis Rivera se llevó la victoria con sólida labor desde la loma al ponchar a siete bateadoras. Permitió dos carreras, una de ellas inmerecida, y cinco imparables.

A la ofensiva, Yairka Morán conectó dos imparables y remolcó dos carreras, mientras que Brenda Berríos bateó de 2-2 con dos carreras anotadas. En el segundo desafío, Mirelis Adorno lanzó juego completo para encabezar la blanqueada, con cuatro ponches y cinco imparables permitidos.

Ana Maldonado pegó dos imparables y anotó dos carreras, además de impulsar una.

La serie continuará el domingo, en Santa Isabel, donde las Ponys buscarán responder y evitar la eliminación, mientras que Las Piedras irá tras el pase a la final de Puerto Rico para enfrentar a las Taínas de Utuado, ya clasificadas.