En un ambiente lleno de emoción, orgullo e inspiración, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) celebró el domingo la 59na Premiación Olímpica 2025 en la Fundación Luis Muñoz Marín, rindiendo homenaje a la nueva generación de atletas puertorriqueños, así como a entrenadores y figuras distinguidas por su impacto en el desarrollo deportivo del país.

“Hoy celebramos la excelencia de nuestra juventud, el compromiso de sus entrenadores y el trabajo incansable de quienes dedican su vida al deporte. Puerto Rico vivió un 2025 histórico, y el 2026, será un año de nuevas oportunidades para seguir creciendo con disciplina, pasión y orgullo”, dijo la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.

Durante la ceremonia se realizó un repaso especial de la histórica actuación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, donde la delegación boricua alcanzó 27 medallas, la mayor cosecha en la historia del país en esta competencia.

Además, el COPUR presentó un adelanto estratégico de los proyectos y objetivos del 2026, incluyendo los preparativos hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, marcando un año clave del ciclo olímpico.

A continuación los atletas homenajeados por deporte:

Deportes de combate

Esgrima- Sebastián García y Gabriela Hwang

Judo- Derik Rodríguez y Francine Echeverría

Karate-Do- Ricardo Rivera y Elysia Hernández

Lucha- Omar Ayoub y Paola Rodríguez

Taekwondo- Ilay Rodríguez y Alia Bermúdez

Deportes de precisión

Golf- Alejandro Caraballo

Escopeta- Augusta Campos-Martyn

Tiro- Aleandra Robinson

Tiro con Arco- Dereck Cintrón y Kamila Ortiz

Deportes de conjunto

Baloncesto- Felipe Quiñones y Amahya Hernández

Balonmano- Dylan Andreu y Loreanie Rodríguez

Béisbol- Jorham Laboy y Yedlimar De Jesús

Hockey- Chauncy Colón y Antonina Aponte

Sóftbol- Luna Taboas

Voleibol- Adrián Figueroa y Decelise Champion

Deportes de raqueta

Bádminton- Marcos Mercado y Karianet Mercado

Tenis- Aurora Lugo y Yannik Álvarez

Tenis de Mesa- Steven Moreno y Edmarie León

Paralímpicos

Jonathan Muñoz

Sorelys de Jesús

Deportes de tiempo y marca

Atletismo- José Figueroa y Francés Colón

Bolos- Pedro Díaz y Juanelys Solla

Canotaje- Yaimily Alvelo

Ciclismo- Yandel de Jesús y Liana Ortiz

Ecuestre- Ana Bermúdez

Gimnasia- Jensuel Soto

Levantamiento de pesas- Giovanny Ayala y Mia Colón

Natación- Xavier Ruiz y Alanis Del Mar Santiago

Patinaje- Gabriel Lavallee y Esmeralda Butler

Surfing- Alelí Medina Suárez

Triatlón- Santiago Fernández y Zoe Adam

Vela- Álvaro Gutiérrez e Inés Méndez

La Premiación Olímpica 2025 también destacó a figuras e instituciones cuyo legado ha transformado el deporte puertorriqueño.

El Premio Germán Rieckehoff Sampayo a la Personalidad Deportiva 2025 fue otorgado a Flor Meléndez, por su trayectoria monumental como jugador, entrenador, maestro y uno de los pilares del baloncesto puertorriqueño e internacional.

El Premio William Miranda Marín, que exalta el servicio y liderazgo comunitario, fue concedido a Ismael Flores, por su impacto social a través del deporte de tiro con arco.

El Premio Julio Enrique Monagas, dedicado a organizaciones solidarias con la comunidad, recayó en Buzzer Beater y su fundador, Bryan Eloy García, por transformar el deporte escolar en una plataforma de oportunidades y movilidad social para miles de jóvenes.

Finalmente, el Premio Joaquín Martínez Rousset a la Excelencia Periodística distinguió a Ana Delma Ramírez, pionera del periodismo deportivo y figura esencial en la construcción del movimiento olímpico en Puerto Rico.

El Copur también rindió homenaje a tres entrenadores cuya dedicación ha sido determinante en el desarrollo de atletas y disciplinas claves del país.

Héctor “Chagy” Vargas, fue reconocido por su impacto en el crecimiento del skateboarding y por los siete podios internacionales alcanzados en solo ocho años bajo su dirección. En la natación, se honró a Ramón Cacho, entrenador olímpico en Tokio 2020 y París 2024, con nueve participaciones en campeonatos mundiales y cinco ediciones de los Juegos Centroamericanos, guiando a sus atletas a un total de 11 medallas centroamericanas.

Asimismo, se reconoció la destacada labor de Eduardito Figueroa, entrenador nacional de golf, quien ha impulsado el desarrollo de atletas juveniles y adultos, y cuyo liderazgo fue clave en la histórica medalla de bronce obtenida por Puerto Rico en Asunción 2025.

Durante el evento se reconoció también a los atletas que alcanzaron el podio en campeonatos mundiales durante el año:

Ayden Owens Delerme- Plata, Campeonato Mundial de Atletismo (Decatlón)

Equipo Masculino de Bolos (Azcona, Burgos, Rodríguez y Márquez)- Plata, Copa del Mundo

Janessa Fonseca- Plata, Campeonato Mundial de Karate (-68kg)

Heklanys Rivera- Oro, Beach Wrestling World Championship U17 (45kg)

Omar Ayoub- Bronce, Campeonato Mundial U20 (61kg)

Mariecarmen Rivera- Triple oro, ICF World Championship (Carrera Técnica, Sprint Open, Long Distance)

Mariecarmen Rivera- Oro y dos platas, ISA World SUP Championship

Equipo Femenino de Sóftbol Sub-15- Plata, Copa del Mundo

Inés Méndez Laraminaux- Plata, Campeonato Mundial Optimist