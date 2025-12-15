Una base por bolas a Andrew Velázquez en la décima entrada le dio a los Cangrejeros de Santurce un triunfo, 5-4, sobre los Indios de Mayagüez el domingo en el Estadio Hiram Bithorn en otra jornada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Santurce se mantiene de líder del torneo con récord de 20-10, mientras que Mayagüez pone el suyo en 13-15.

Yohandy Morales conectó un rodado que se extendió al jardín central y empujó las primeras dos anotaciones de Santurce en la tercera entrada.

La alineación santurcina volvió a producir una carrera en los próximos dos actos. Primero lo hicieron con un sencillo de Jack López y un elevado de sacrificio de Brian Rey para irse en escapada 4-0.

Las primeras dos carreras llegaron en las piernas de Emmanuel “Pulpo” Rivera e Isan Díaz con un doble de Darnell Hernáiz. Luego Hernáiz registró una anotación más con un rodado de out de Danny Ortiz para acercar a Mayagüez, 4-3.

Una potente línea de Díaz al jardín izquierdo provocó que Rivera anotara la carrera del empate, 4-4, en la novena entrada. Rivera había conectado un sencillo en como el primer bateador en esa tanda ofensiva y se había puesto en posición anotadora con un error de Jack López en la intermedia.

El derecho de la ‘tribu’, Jorge López, abrió la parte baja de la décima entrada con una base por bolas intencional a Johneshwy Fargas. Luego, López se sacrificó con toque para adelantar a Fargas y Shed Long Jr, quien había comenzado el episodio en la intermedia. Entonces, Juan Centeno entró como bateador emergente por Jeremy Arocho y fue retirado con elevado a los jardines. López concedió la segunda base intencional de la entrada al peligroso Rubén Castro para llenar las almohadillas y embasó a Velázquez para que los Cangrejeros anotaran la carrera del gane.

La victoria fue para Robert Gsellman (1-0) luego de lanzar dos entradas, en las que dio paso a dos hits, permitió una carrera y concedió una base por bolas. La derrota fue para López (0-2) en su relevo de dos tercios de entrada.

Carolina se queda solo en el tercer lugar

Un ramillete de cuatro carreras en la octava entrada le aseguró a los Gigantes de Carolina un triunfo, 7-3, sobre los Senadores de San Juan en el Estadio Roberto Clemente Walker.

El resultado se combinó con una derrota de los Criollos de Caguas, 5-2, ante los Leones de Ponce y provocó que los Gigantes se quedaran solos en la tercera posición del torneo con récord de 15-15. Los Senadores continúan en la última posición con su registro de 9-20.

A pesar del marcador final, los Senadores fueron los primeros en pisar el plato en el partido. Marcaron su primera anotación del partido con un batazo por el cuadro de Yariel González en la primera entrada.

En un duelo entre zurdos, Brady Tedesco había llevado la mejor parte en el partido hasta que un lanzamiento salvaje ante Ezequiel Pagán, le dio a los Gigantes la anotación que empató el partido 1-1 en la sexta entrada.

Tedesco fue relevado por Iván Houellemont. El derecho le dio un boleto gratis a Deniel Ortiz antes que Josh Hatcher pegara un indiscutible para remolcar dos carreras y darle la ventaja a los Gigantes 3-1.

Los Senadores volvieron a la carga en el séptimo acto y anotaron dos carreras para empatar el partido con un hit de Darlin Moquete y rodado para out de Calvin Estrada.

Los Gigantes anotaron cuatro carreras en la octava entrada producto de un lanzamiento salvaje del relevista de San Juan, Jerryel Rivera, un elevado de sacrificio de Hatcher y un doble de Jan Hernández.

El derecho Ricardo Vélez (1-1) se agenció el triunfo al solo tolerar un indiscutible en un gran relevo de dos y dos tercios de entradas. Retiró a dos bateadores por la vía del ponche. Por otro lado, Rivera (0-2) se atribuyó la derrota al permitir cuatro anotaciones en dos tercios de entrada.

Ponce sigue sólido en el segundo lugar

Del brazo de abridor derecho Jackson Goddard y el madero de Dalton Guthrie, los Leones superaron, 5-2, a los Criollos en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Con el resultado, Ponce permanece sólido en el segundo lugar de la tabla de posiciones con foja de 17-12. En tanto, Caguas coloca su marca en 14-16.

Goddard (2-0) se llevó el triunfo luego de lanzar por espacio de seis entradas. Tan solo permitió una carrera y toleró tres indiscutibles. Además, retiró a cuatro bateadores por la vía del ponche y concedió igual número de bases por bolas. Por su parte, Guthrie bateó tres hits en cuatro turnos, remolcó tres carreras y anotó una.

La única carrera que permitió Goddard fue mediante un balk, con corredores en posición de anotar, en la parte alta de la primera entrada.

Con sencillos consecutivos de Edwin Díaz y Jacob Berry marcaron dos carreras para cerrar la parte baja del episodio con el pizarrón a su favor, 2-1.

En la segunda entrada, los Leones le repitieron la dosis a los Criollos. La diferencia fue que las dos carreras que marcaron fueron producto de un doble de Guthrie al predio central, para alargar su ventaja 4-1.

La quinta carrera de la manada sureña también llegó mediante el bate de Guthrie. El jardinero conectó un inatrapable al jardín derecho para que Kevin Santa pisara el plato en la séptima entrada.

Un sencillo de Luis Vázquez le dio a los Criollos una anotación más para el 5-2 en la octava entrada.

El derecho Dereck Rodríguez (2-2) sufrió el revés luego que cuatro carreras de los Leones fueran a su cuenta en su salida de cinco entradas, en las que dio paso a ocho hits y propinó ocho ponches.

Andrew Marrero consiguió su 10 salvamento de la temporada al lanzar de forma impecable uno y dos tercios de entrada.