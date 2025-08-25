Las Artesanas de Las Piedras y las Maceteras de Vega Alta iniciaron con paso firme la temporada 2025 de la Liga de Béisbol Femenino, al conseguir doble victoria este domingo en la jornada inaugural.

La edición número 16 del torneo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) cuenta con la participación de ocho franquicias, que jugarán en formato “todos contra todos” para definir las seis clasificadas a la postemporada.

Las Piedras se impuso cómodamente con resultados 11-1 y 16-2 sobre las Piratas de Cabo Rojo en el Estadio Francisco Negrón.

La lanzadora Mirelys Adorno fue la gran protagonista en el primer juego al completar toda la ruta con un ‘no hitter’. Ponchó a siete bateadoras, otorgó tres boletos y la única carrera que permitió fue inmerecida. En la ofensiva, Yairka Morán bateó de 2-2 con tres empujadas y dos anotadas.

En el segundo desafío, las Artesanas conectaron 11 imparables, tres de ellos de Nashaly Rivera, quien anotó en tres ocasiones. La victoria fue para la lanzadora Alejandra Jorge.

Por su parte, Vega Alta superó a las Cocoteras de Loíza con resultados 16-15 y 10-7 en el Estadio Julio “Papo” Dávila.

En el primer encuentro, las Maceteras remontaron con cuatro carreras en la sexta entrada para dejar en el terreno a las Cocoteras. Paola Rosa impulsó tres anotaciones y anotó dos.

En otro cierre emocionante, Vega Alta fabricó cuatro vueltas en la quinta entrada del segundo juego para sellar la victoria. Janeysha Rivera y Marangelis Barbosa lanzaron en relevo sin permitir carreras. Rivera se llevó el triunfo y Barbosa se apuntó el salvamento, además de aportar dos empujadas con el madero.

Previo al comienzo del doble encuentro, la FBPR realizó una ceremonia para honrar la trayectoria de la exlanzadora nacional Katiria Dávila, a quien se le dedica la temporada. Es una de las pioneras del béisbol femenino en la isla, con una destacada trayectoria que incluye premios de Guante de Oro, Lanzadora del Año y la distinción de ser la primera representante del béisbol femenino en la Premiación Olímpica de Puerto Rico.

Además de su brillante carrera, es ejemplo de fortaleza y determinación, ya que forma parte del cuerpo técnico de las Maceteras pese a enfrentar una condición de salud que requiere un trasplante de hígado.

Mientras, las Poetas de Juana Díaz y las Estrellas del Guamaní de Guayama se repartieron victorias en el Estadio Marcelino Blondet.

Guayama se llevó el primero, 4-2, con combinación de las lanzadoras Daniela Figueroa y Coralys Santiago. Juana Díaz respondió en el segundo juego con marcador de 6-2, gracias a cinco sólidas entradas de Fabiana Ortiz.

El doble encuentro entre las Taínas de Utuado y las debutantes Ponys de Santa Isabel fue suspendido.

La acción continuará este domingo a las 10:00 a.m. con Vega Alta en Guayama, Santa Isabel en Las Piedras, Utuado en Cabo Rojo y Loíza en Juana Díaz.