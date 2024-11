Los Indios de Mayagüez cerraron la pasada temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con una racha de ocho victorias consecutivas, pero ese esfuerzo no fue suficiente para clasificar a los playoffs, a solo un año de consagrarse campeones.

Mayagüez perdió seis de sus primeros ocho juegos y se mantuvo en el fondo de la tabla de posiciones de la LBPRC durante la mayor parte del torneo. Con el empuje que hicieron en la brecha final de la temporada, necesitaban conseguir un octavo triunfo al hilo y que el RA12, ahora Senadores de San Juan, derrotara a los eventuales campeones Criollos de Caguas en la última jornada.

Sin embargo, RA12 cayó frente a Caguas y el torneo de la tribu llegó a su fin.

De acuerdo con el gerente general de los Indios, Héctor Otero, la novena mayagüezana aprendió de sus errores y jugará con un sentido de urgencia desde su primer partido de la venidera campaña, programada a comenzar el 7 de noviembre.

“Nosotros entendíamos el año pasado que teníamos un tremendo equipo en el terreno de juego, pero la urgencia no estuvo al principio. No te puedo decir qué fue lo que pasó porque así es el béisbol. Lo positivo es que terminamos fuerte, ganando ocho consecutivos y finalizamos con el mejor bateo colectivo de la liga (.240), osea, el equipo estaba ahí. Simplemente, no fue nuestro año y aprendimos de la urgencia que tiene que existir todo el tiempo. Ese es nuestro enfoque para esta próxima temporada. Estar enfocados con urgencia para seguir la tradición ganadora de los Indios de Mayagüez”, dijo Otero en una entrevista con Primera Hora .

Tras finalizar con un récord de 18-24, la pasada temporada marcó la primera vez que Mayagüez no avanzó a los playoffs en 12 temporadas, incluyendo cinco apariciones en la serie final al hilo en la serie final de la pelota invernal desde 2018-19.

En 2019 y 2020, los Indios cayeron ante los Cangrejeros de Santurce y, en 2021 y 2022, contra los Criollos. No fue hasta 2023 que capturaron su decimonoveno campeonato de la LBPRC derrotando a Carolina, y Otero considera que esta campaña tienen las cualidades necesarias para recuperar el trono de la invernal.

“Nosotros hemos demostrado consistencia. Es una frase que es bien importante en la filosofía de nuestra organización. Habíamos tenido cinco finales consecutivas y entiendo que este año venimos con ese deseo de regresar al trono y estamos trabajando fuertemente para cumplir con ese objetivo”, aseguró.

“La expectativa de nosotros es la misma de todos los años: ser campeones. Esto es una organización que por tradición es ganadora y aquí no esperamos menos que no sea ganar el campeonato”, añadió.

Al frente de la tribu estará nuevamente el dirigente Wilfredo “Coco” Cordero, quien tomó las riendas de la novena mayagüezana después de un inicio de 3-8 bajo la dirección del veterano Mako Oliveras, mánager con más campeonatos en la historia de la LBPRC.

Wilfredo "Coco" Cordero, dirigente de los Indios de Mayaguez en la pelota invernal. ( Jorge A Ramirez Portela )

Esta vez, Cordero será el piloto desde el primer encuentro de Mayagüez, pautado para el 9 de noviembre contra los Senadores, y estará acompañado por un cuerpo de instructores compuesto por: Stephen Morales, coach de banco; Bill Simas, coach de pitcheo; Josué Matos, coach de bullpen; Ramón Castro, coach de cátcher; Orlando Merced, coach de primera base; Nick Ortiz, coach de tercera base; José León, coach de bateo; Félix “Ufo” Molina, asistente del coach de bateo; y Ángel Flores, quality control coach.

“Tenemos un buen grupo de coaches con el que estamos bien contentos como organización”, sostuvo.

Sobre la plantilla de los Indios, regresa Brian Rey, campeón bate con luego de registrar un promedio de .331 con un cuadrangular, 15 carreras impulsadas y 21 anotadas. Además, retornan los guardabosques Anthony García, líder de jonrones en el pasado torneo con cinco; Danny Ortiz; el importado Chavez Young y el antesalista Emmanuel “Pulpo” Rivera, quien viene de jugar con los Marlins de Miami y los Orioles de Baltimore en la recién concluida campaña de las Grandes Ligas.

Rivera está compitiendo en estos momentos en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) con los Toros del Este, pero el gerente general de la tribu informó a este medio que el mayagüezano se reportará al equipo el 5 de noviembre y estará en uniforme para el juego inaugural contra los Senadores.

Otero también destacó el calibre de los refuerzos que firmaron este año. Una lista que es encabezada por Young, que vestirá los colores de la novena por quinta campaña seguida; el inicialista David Mackinnon y el intermedista Shed Long Jr.

“David Mackinnon viene de jugar en Grandes Ligas y de estar en Asia en los últimos tres años. Es un bateador probado que, en los últimos 10 años, ha bateado más de .300 a nivel profesional jugando primera base”, afirmó.

“Shed Long Jr., que jugó con Santurce el año pasado, fue uno de los mejores bateadores del torneo. Nos sorprendió que no fue separado por Santurce y ahora está con nosotros desde el principio de la temporada también”, agregó sobre el intermedista que ocupó la cuarta posición en la carrera por el campeón bate con un promedio de .296.

Adicional a eso, pactaron acuerdos con los agentes libres Anthony García y Reymond Fuentes por un término de dos años, y recibieron a Sabin Ceballos y Shawn Ross vía cambio con San Juan.

Experiencia en la receptoría con Bebo y Machete

La receptoría es una de las posiciones más interesantes del roster de la tribu para el venidero torneo, ya que contarán con los experimentados cátchers Roberto “Bebo” Pérez y Martín “Machete” Maldonado.

Pérez, de 35 años, estará en la alineación de los Indios desde el primer día luego de lidiar con una plaga de lesiones en las últimas cuatro campañas, que lo limitaron a apenas 70 juegos en MLB. El receptor, un dos veces ganador del Guante de Oro en la Liga Americana en 2019 y 2020, se desgarró el hombro en 2023 mientras militaba con los Giants de San Francisco. A raíz de esto, solo apareció en cinco partidos. Este año firmó un acuerdo con los Red Sox de Boston, pero volvió a lastimarse y nunca pudo ver acción.

No obstante, Otero aseguró que Pérez está saludable y listo para estar detrás del plato.

“(Roberto “Bebo” Pérez) está saludable. Se ve muy bien y muy saludable. Estamos esperando que todo continúe así porque se ve en tremenda condición física y actitud”, expresó.

Roberto "Bebo" Pérez durante una práctica previo al inicio de la temporada de la LBPRC. ( Jorge A Ramirez Portela )

A diferencia de Pérez, Maldonado se unirá a Mayagüez en o antes del 15 de diciembre, según Otero. Mientras tanto, el campeón de la Serie Mundial 2022 con los Astros de Houston estará calentando en la LIDOM con los Leones del Escogido. Machete, de 38 años, es agente libre en las Grandes Ligas tras ser dejado en libertad por los White Sox de Chicago.

Y para el gerente general, decidir entre estos peloteros la titularidad de la receptoría de Mayagüez no es un contratiempo, y más bien un “dulce problema”. “Eso es algo que se va a analizar después. A nosotros no nos preocupa. Nuestro mánager (Wilfredo ‘Coco’ Cordero) tomará esa decisión. Aquí estamos trabajando con el mismo objetivo. Son problemas dulces”, manifestó.

Por otro lado, la rotación de los Indios volverá a ser encabezada por el experimentado refuerzo Daryl Thompson, líder de victorias la pasada temporada con seis. Thompson, de 39 años, registró una efectividad de 2.09 en 47.1 entradas con 34 ponches.

En conversaciones con Eddie Rosario

Por si fuera poco, Eddie Rosario tiene interés de jugar con los Indios y tiene pendiente una conversación con Otero sobre su posible participación en el venidero torneo.

“Yo tengo una relación bien estrecha con Eddie. Es una conversación que tengo pendiente con él, así que veremos a ver lo que ocurre en el momento que hablemos. Pero, sí, tiene interés en unirse a nosotros”, confirmó.

Eddie Rosario fue dejado en libertad por los Nationals de Washington, Braves de Atlanta y Mets de Nueva York en la temporada 2024 de MLB. ( Chris Szagola )

Rosario, campeón con Mayagüez en 2011-12 y 2013-14, se lanzó por última vez a un parque de la LBPRC hace casi una década en la temporada 2016-17. El jardinero guayanés fue dejado en libertad por tres organizaciones de las Mayores este año.