Un elevado de sacrificio de Randal Díaz en la décima entrada mantuvo a los Senadores de San Juan en la ruta ganadora al superar, 4-3, a los Gigantes de Carolina en la jornada dominical de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con la pizarra igualada a tres al terminar la novena entrada, y Delvin Pérez en la intermedia por regla de tie-breaker, Roberto Hernández fue ponchado, pero Pérez adelantó tras un lanzamiento desviado del relevista Ricardo Vélez.

Luego llegó el elevado de Díaz que le dio la tercera victoria consecutiva a los capitalinos.

San Juan igualó con los Indios de Mayagüez y los Criollos de Caguas en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con récord de 4-8. En tanto, Carolina se mantiene en la segunda posición empatado con los Leones de Ponce con récord de 7-5.

Vélez (0-1) se agenció la derrota al permitir la carrera del triunfo en su actuación de dos episodios, mientras que el japonés Minato Aoyama (1-0) se quedó con la victoria a pesar de permitir una carrera en una entrada. Alexander Castro obtuvo su primer salvamento de la temporada.

Décimo triunfo para Santurce

Los Cangrejeros de Santurce doblegaron por segunda noche consecutiva a los Indios, esta vez, con pizarra de 5-2 en su casa el Estadio Hiram Bithorn.

Fue el décimo triunfo de los crustáceos y para la ‘Tribu’ representó la octava derrota en los primeros 12 partidos de la campaña.

Santurce dio un paso contundente al frente en la parte baja de la segunda entrada cuando Shed Long Jr. pegó un jonrón al jardín derecho para anotar la primera carrera. En el siguiente acto, los Indios le dieron vuelta a la pizarra 2-1 con sencillos de Isan Díaz y Anthony García.

Un doble de Roy Morales a lo profundo del predio central propició una veloz carrera de Spencer Packard, quien desde la primera base anotó la que carrera que empató el partido 2-2 en la cuarta entrada.

A continuación, un sencillo de Rubén Castro hizo que el abridor de los Indios, Jorge López, fuera sustituido por Josimar Cousin.

Con corredores en las esquinas, el derecho retiró a Long Jr. y a Brian Rey con roletas por el cuadro interior para conseguir los primeros dos outs del episodio. Sin embargo, con el batazo de Rey, Morales anotó la carrera que le dio la delantera a Santurce 3-2.

Los Cangrejeros se despegaron, 5-2, en la quinta entrada con un indiscutible de Castro al jardín izquierdo.

El antesalista de los Indios, Emmanuel Rivera, bateó de 4-2 en el partido y extendió a nueve la cantidad de juegos consecutivos bateando de hit.

El relevista zurdo Jordan Morales (1-0) se acreditó la victoria en un tercio de entrada. Su compañero Brian Escanio se agenció su primer salvamento de la temporada.

Por los Indios, López (0-1) terminó el juego con la derrota al darle paso a tres carreras limpias en tres entradas.

Caguas se desquita en el sur

Los Criollos viajaron al sur con la misión de cerrar esta semana con una victoria y la cumplieron al derrotar, 6-2, a los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Aunque los locales fueron los primeros que salieron al frente, con un doble de Jesmuel Valentín que impulsó a Dalton Guthrie para el 1-0 en la tercera entrada.

Los Criollos lograron igualar la pizarra, 1-1, con un rodado de out de Jonathan Morales a la inicial en el cuarto episodio.

El serpentinero de los Leones, Kazuto Taguchi, le dio una base por bolas a Elijah Dunham antes que Emmanuel “Manny” García conectara un doble para que Caguas retomara la delantera, 2-1.

William Simoneit bateó un jonrón por el jardín izquierdo para el 2-2.

Dos entradas más adelante, un ramillete de cuatro carreras hizo que Caguas retomara la ventaja.

El triunfo cayó en el brazo del zurdo Alex Claudio (1-0) luego de no darle libertades a los Leones en dos tercios de entradas trabajadas.

Por su parte, Taguchi (2-1) sufrió el revés luego que cinco carreras de los Criollos entraran a su cuenta en su labor de cinco episodios. El zurdo toleró nueve inatrapables y dio dos bases por bolas.

Ahora los Criollos ponen su marca en 4-8, mientras que los Leones colocan la suya en 7-5.