La Selección Nacional de voleibol masculina Sub-17 se consagró este domingo bicampeona del Campeonato Continental Norceca de dicha categoría al vencer en cuatro parciales a Cuba.

Puerto Rico, además, aseguró su boleto al Mundial Sub-17.

Los marcadores del triunfo en la ciudad de Managua, Nicaragua, fueron 25-23, 25-22, 18-25 y 25-22.

“El objetivo está más que cumplido, más que el cien por cien. Esta es la victoria más significativa que he tenido en mi vida”, expresó en declaraciones escritas el capitán boriuca, Héctor Lavergne.

Elvis González fue el máximo anotador con 20 puntos, seguido por Jayden Figueroa con ocho.

Por Cuba, se destacaron Víctor Contreras (19), Reinaldo Márquez (13) y Dalian La O (12).

Puerto Rico dominó en bloqueo (8-5), al igual que en ataque (49-43). Ambos equipos cometieron 34 errores.

“Estamos más que contentos, este trabajo viene desde hace mucho, aunque este es un nuevo ciclo porque estos jóvenes están comenzando. Esto va para muchas personas dedicadas en nuestro país, como el Señor Trabanco, Carlos de Sevilla, Noel Barrero, Kike Ruiz. A ellos les deseamos que Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad que nos dio a nosotros y a estos niños que quedaron por segundo año consecutivo campeones”, comentó, de otro lado, el entrenador, Hernán Torrez.

El bicampeonato llega dos años después de que Puerto Rico conquistara su primer título en México, también con un 3-1 en la final.

Ahora, con la mira puesta en el Mundial, Lavergne adelantó que el grupo se prepara para “otro nivel, con mucho tiempo, prácticas y acondicionamiento para llegar lejos”.