Nueva York. Connor Norby tuvo tres carreras impulsadas en las últimas tres entradas y los Marlins de Miami vencieron el sábado 11-8 a los Mets de Nueva York Mets después de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

El dominicano Juan Soto conectó dos jonrones para los Mets, que quedaron atrás 8-2 en la tercera entrada cuando el zurdo All-Star David Peterson permitió un récord personal de ocho carreras en dos entradas y algo más.

El boricua Francisco Lindor conectó un jonrón inicial para los Mets, que comenzaron el día con una ventaja de cinco juegos sobre Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional. Nueva York estaba cinco juegos detrás de Filadelfia en la cima de la NL Este.

Calvin Faucher (4-4) consiguió cuatro outs para la victoria. Tyler Phillips consiguió su tercer salvamento.

El dominicano Heriberto Hernández tuvo un doble impulsor en una primera entrada de cinco carreras contra Peterson. Eric Wagaman y Joey Wiemer cada uno proporcionó un doble de dos carreras.

El abridor de los Marlins, Edward Cabrera, permitió seis carreras (cinco limpias) en cuatro entradas.

Por los Marlins, los dominicanos Otto Lopez de 5-1 con una anotada y Agustín Ramírez de 5-2 con dos anotadas.