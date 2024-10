Mayagüez. El Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño ha exaltado a exaltado a 138 peloteros, incluido el más recién, el dirigente Lino Rivera, quien ha usado este deporte para crecer desde una cuna humilde hasta convertirse en un orgullo patrio.

Ningún otro deporte ha aportado más exaltados al Pabellón.

Rivera no se extrañó, modestia aparte.

“En Puerto Rico el béisbol es el Rey de los Deportes. Todo el mundo lo juega. Hemos sido exitosos en otros deportes. Pero en el béisbol es en donde más exponentes tenemos en el Salón de la Fama. El boxeo es otro deporte. El hipismo viene arrollando, el baloncesto también. Pero pienso que esta tierra es de béisbol. Si no, se practica otro deporte porque el béisbol es uno difícil”, dijo cuando se le preguntó al respecto.

El Pabellón está exaltando anualmente atletas desde el 1950.

El atletismo le sigue al béisbol en cantidad de exaltados al Pabellón. Suma 123, incluida la saltadora Madeline de Jesús y el velocista Julio Ferrer, quienes fueron exaltadados este domingo también luego de largas carreras en representación de Puerto Rico.

El baloncesto está en tercer lugar con 101 exaltados, incluido José Juan Barea, quien es el primero de su generación que ha entrado al Pabellón.

Un total de 28 deportes han colocado atletas suyos en el Pabellón de la Fama, incluidos deportes de juego, como los gallos y el hipismo. También están las categorías de Propulsores y Crónica Deportiva que han aportado exaltados, como Orlando Lugo, quien fue exaltado este domingo como apoderado del Voleibol y del Béisbol Superior, además de su colaboración en los comités organizadores de los Juegos Ponce 1993 y Mayagüez 2010.

Rivera sigue dirigiendo béisbol profesional, el que le trae a este Pabellón de la Fama. Rivera es un exitoso dirigente en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Gigantes de Carolina, los Indios de Mayagüez, además de ganador en la liga de República Dominicana y México, en donde está trabajando actualmente.

Rivera, natural del residencial Nemesio Canales en San Juan, dijo que se sorprende al mirar atrás en su carrera, cuando no le daban oportunidades hasta hacerse inmortal.

“He tenido momentos llorando, recordando dónde empezó, de dónde vengo, de una familia de gente humilde. Tengo mucha gente, a familiares, a quienes les apostaban a que no íbamos a ser gente de bien. Miro hacia atrás y me da mucha alegría. La gente dice que la gente de Puerto Rico me quiere, que represento a Puerto Rico. No soy Trinidad (Tito), ni ninguno de esos, pero soy un exponente de esta bella tierra y lo que han hecho aquí (exaltación) me llena de orgullo”, dijo.

Rivera está trabajando en México y, a la vez, mantiene su Establo Hit and Run en el hipódromo Camarero.