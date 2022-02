Los Cangrejeros de Santurce, que son propiedad de Daddy Yankee y Tom Axon, oficializaron este domingo la contratación de Lino Rivera como su director de operaciones y a Gil Martínez como su gerente general.

Próximamente, Gil nombrará su dirigente y cuerpo de coaches, dijo Rivera.

“Gil elegirá próximo su equipo de trabajo”, dijo.

Rivera fue nombrado oficialmente este domingo como director de operaciones, aunque se conocía desde hace varias semanas que fue contratado para esa posición para sustituir al pasado presidente y dueño de los Cangrejeros, Justo Moreno.

El dirigente campeón con los equipos de Carolina y Caguas a nivel de Puerto Rico hará una función nueva dentro del béisbol. Pero dijo que sentirá igualmente la energía del dugout y el terreno.

“Es un reto, a la misma vez que es diferente. Pero he hablado con personas que han sido dirigentes y presidentes, como Manny Acta y Carlos Baerga. A mí lo que me gusta es dirigir, pero ellos me dijeron que no me voy a perder esa energía, que la voy a seguir sintiendo”, dijo Rivera.

Además de en Puerto Rico, Rivera también ha sido dirigente campeón en las ligas de México y República Dominicana, con la que también ganó la Serie del Caribe del 2018 en Puerto Rico.

Rivera añadió que Rubén Escalera seguirá trabajando con el equipo. Escalera fue gerente general con Morero. Es escucha de los Athletics de Oakland.

El gerente general de los Gigantes, Gil Martínez, aceptó que los japoneses llegaron a la Isla con visa de turista. (Archivo)

Martínez, por su parte, formará el cuerpo técnico de los Cangrejeros. Santurce fue dirigido en la recién concluida temporada por Tony Valentín, quien llevó al equipo hasta un sexto juego de la serie final ante los eventuales campeones Criollos de Caguas.

Martínez es también escucha de los Rays de Tampa Bay.

Rivera no había trabajado en la Liga de Béisbol Profesional hacía varios años. Igual ocurre con el designado dirigente de los Leones de Ponce, Edwin Rodríguez, para el regreso de los ‘selváticos’ al béisbol profesional.

Rivera espera regresar a los Cangrejeros a la titularidad mientra ayuda a darle continuidad y promoción a la pelota profesional local.

“Los Cangrejeros están buscando un perfil con mi persona. Lo que quiero es elevar a los Cangrejeros al sitial y que la Liga siga creciendo, que estén todos (los equipos) bajo un mismo propósito para mantener la liga y atraer a los jóvenes a los estadios”, dijo Rivera al darle crédito a varios dueños de equipo que han mantenido la pelota profesional en tiempos difíciles.