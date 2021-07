Toronto. Los Blue Jays de Toronto recibieron el viernes la aprobación del gobierno canadiense para tener una exención de las restricciones fronterizas, lo que les permitiría jugar en Canadá a finales de este mes.

Los Azulejos le habían pedido al gobierno federal que les permitiera jugar en el Rogers Centre a partir del 30 de julio y querían una respuesta antes el viernes.

“Después de casi dos años fuera, los Blue Jays de Toronto finalmente regresan a Canadá a partir del 30 de julio”, expresó el equipo en un comunicado.

“El gobierno federal otorgó al club una Exención de Interés Nacional que permite que los partidos de Major League Baseball se jueguen en el Rogers Centre, con robustos protocolos de salud y seguridad”.

Los Blue Jays jugaron sus partidos locales durante la acortada temporada 2020 en Buffalo, Nueva York, y comenzaron esta temporada en Dunedin, Florida, antes de mudarse a Buffalo. El gobierno canadiense no permitió que el equipo jugara en Toronto debido al riesgo de propagar COVID-19, citando viajes frecuentes requeridos en los Estados Unidos durante una temporada de béisbol.

“No hay nada como tu casa”, tuitearon los Blue Jays.

El ministro de Inmigración, Marco Mendicino, dijo que la decisión se tomó en conjunto con la Agencia de Salud Pública de Canadá, y con la aprobación de los funcionarios de salud pública provinciales y municipales.

Mendicino dijo que el plan incluye limitaciones significativas para las personas no vacunadas, “que tendrán que someterse a una cuarentena modificada, no se les permitirá ir a ningún otro lugar que no sea el hotel y el estadio, y no tendrán interacción con el público en general”.

Dijo que también habrá un oficial de cumplimiento designado para cada equipo.

“Cualquiera que incumpla estas estrictas condiciones tendrá sus exenciones revocadas y también podría estar sujeto a multas o procesamiento en virtud de la Ley de Cuarentena”, dijo.

La frontera entre Estados Unidos y Canadá permanece cerrada para viajes no esenciales, aunque el primer ministro, Justin Trudeau, dijo esta semana que esas restricciones podrían terminar a mediados de agosto.

Major League Baseball requiere una exención para que jugadores y personal del equipo no vacunados puedan entrar a Canadá. A partir de este mes, los jugadores completamente vacunados que tienen permisos de trabajo válidos ya no están obligados a completar una cuarentena de 14 días al ingresar a Canadá, pero algunos equipos tienen jugadores que no están vacunados. Es necesario aprobar una exención de cuarentena y protocolos en torno a eso.

Las conversaciones entre los Blue Jays y el gobierno federal se aceleraron durante el último día.

El equipo describió el viernes como un punto de quiebre, y señaló que la larga estadía en casa que comienza el 30 de julio representa más del 25% de los juegos restantes en una coyuntura crucial en términos competitivos. Los Blue Jays iniciaron el viernes empatados en tercer lugar en el Este de la Liga Americana.

Requieren tiempo de espera para trasladar lo que necesitan desde Buffalo y prepararse para las operaciones de Toronto, incluida la venta de boletos, aunque el equipo ya ha comenzado los preparativos en el Rogers Centre, según dos funcionarios del equipo que hablaron por AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar en público.

Toronto jugó por última vez en el Rogers Centre, con capacidad para 49,000, personas el 29 de septiembre de 2019, una victoria de 8-3 sobre Tampa Bay.

El as de los Azulejos, Hyun-Jin Ryu, firmó con el equipo antes de la temporada 2020 y aún no ha lanzado un juego en Toronto.