Baltimore. El venezolano William Contreras conectó un jonrón, y los Brewers de Milwaukee lograron su victoria número 98, récord de la franquicia, al vencer 3-0 a los Orioles de Baltimore la noche del domingo para completar una barrida de tres juegos.

Cooper Pratt impulsó dos carreras por Milwaukee (98-58), que tiene el mejor récord de las Grandes Ligas y superó las 97 victorias que consiguió la temporada pasada. Los Brewers ya aseguraron su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.

Los Orioles consiguieron cuatro hits y se fueron en blanco por segundo juego consecutivo. Baltimore quedó a cinco juegos de los Medias Blancas de Chicago por el tercer comodín de la Liga Americana y le restan seis partidos.

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El abridor de Milwaukee, Jacob Misiorowski, permitió un hit y ponchó a cuatro en tres entradas en una salida abreviada planificada. El derecho, que lidera las Grandes Ligas en efectividad (1,86) y ponches (247), ascendió al segundo lugar en la lista de ponches en una temporada de los Brewers.

Los Brewers fabricaron una carrera en la segunda entrada ante el abridor de Baltimore, Brandon Young (9-5), cuando Jake Bauers recibió base por bolas, avanzó con un rodado y anotó con el sencillo de Pratt al jardín izquierdo con dos outs.

Contreras castigó el sinker de Young y la envió 403 pies al jardín izquierdo para abrir la cuarta entrada y lograr su jonrón 18.

Pratt añadió un sencillo impulsor en la séptima contra el relevista de los Orioles, el dominicano Félix Bautista, quien completó su regreso tras una cirugía de hombro. No había lanzado en las Grandes Ligas desde el 20 de julio de 2025.

Jackson Chourio, de los Brewers, se robó dos bases para llegar a 21 en la temporada. Se unió al dominicano Julio Rodríguez, de Seattle, y a Bobby Witt Jr., de Kansas City, como los únicos jugadores con 20 jonrones y 20 robos en tres temporadas consecutivas para iniciar una carrera.