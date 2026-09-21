Justin Verlander y Max Scherzer formaron parte de equipos memorables de Detroit antes de seguir caminos diferentes y ganar campeonatos en otros lugares.

¿Acabarán ingresando en el Salón de la Fama como parte de la misma generación?

La primera pregunta es si ambos se retirarán después de esta temporada. Verlander, de 43 años, ya anunció que este es su último año. Solo ha sido titular en un partido en esta temporada de reencuentro con los Tigers, aunque los fanáticos de Detroit esperan que pueda regresar para otro la próxima semana.

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El futuro de Scherzer es menos claro. El lanzador derecho de 42 años está programado para abrir el partido del martes en Baltimore, mientras los Blue Jays intentan mantener vivas sus escasas esperanzas de playoffs, pero Scherzer ha registrado efectividades superiores a 5.00 tanto esta temporada como la anterior. Tiene un contrato de un año con Toronto.

Otros jugadores destacados también podrían haber hecho -o estar haciendo- sus últimas apariciones en las Grandes Ligas. Trey Mancini firmó un contrato de un día para retirarse con los Orioles y fue homenajeado el pasado fin de semana en Baltimore. Andrew McCutchen y Carlos Santana, ambos de 39 años, fueron despedidos el mes pasado. Craig Kimbrel, ahora de 38 años, ha lanzado para 10 equipos diferentes de las Grandes Ligas en las últimas seis temporadas.

Paul Goldschmidt tiene 39 años, pero su equipo, los Yankees de Nueva York, se dirige a los playoffs. Y podría ser más importante de lo esperado si Aaron Judge no juega.

Ante la posibilidad de un cierre patronal tras esta temporada, podrían darse algunos retiros inesperados. Rick Sutcliffe, Bo Jackson y el miembro del Salón de la Fama Goose Gossage, por ejemplo, no volvieron a jugar tras la huelga de 1994, pero no se retiraron oficialmente hasta el año siguiente.

Actuación de la semana

Ángel Martínez conectó jonrones desde ambos lados del plato y acumuló cuatro hits en la victoria de Cleveland por 12-6 sobre los Athletics el sábado por la noche.

Los Guardians han ganado cinco partidos seguidos y se acercan a un puesto en la postemporada. Tienen una ventaja de un juego sobre los Chicago White Sox en la cima de la División Central de la Liga Americana, y están a tres juegos de distancia de los White Sox, Toronto y Houston en la lucha por el último comodín.

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En la Liga Nacional, Filadelfia aventaja a Arizona por cuatro juegos en la lucha por el último puesto de comodín, por lo que cualquiera que espere un caos la próxima semana podría llevarse una decepción.

Regreso de la semana

Detroit perdía 8-2 en la quinta entrada el viernes por la noche antes de anotar nueve carreras sin respuesta para ganar 11-8 a los White Sox. Kevin McGonigle conectó un triple de tres carreras, y tanto Hao-Yu Lee como Riley Greene añadieron jonrones de dos carreras durante la remontada. La probabilidad de victoria de Detroit se redujo a 3.2% en la cuarta entrada según Baseball Savant .

Ese es el único partido que los Tigers han ganado de los últimos cinco. Han quedado eliminados de la lucha por los playoffs, poniendo fin a una temporada frustrante en la que nada pareció salir según lo planeado.

Equipo de la semana

Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego terminaron con un récord de 6-1, con los Dodgers registrando una mejor diferencia de carreras. Una barrida de tres juegos sobre San Francisco deja a los Dodgers cuatro juegos por delante de Atlanta para el segundo descanso en la Liga Nacional, mientras buscan su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

Los Dodgers siguen teniendo problemas de salud, ya que Shohei Ohtani está en la lista de lesionados y Blake Snell tuvo que abandonar su último partido tras solo una entrada.

Los Ángeles recuperó al boricua Edwin “Sugar” Díaz , quien lanzó entradas sin permitir carreras en días consecutivos, el viernes y el sábado.