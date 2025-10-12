Milwaukee. Andrew Vaughn conectó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada, William Contreras y Brice Turang añadieron sendos vuelacercas y los Brewers de Milwaukee se impusieron el sábado 3-1 a los Cubs de Chicago para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Brewers dejaron atrás su reciente historia de frustraciones en los playoffs, al ganar el quinto y decisivo juego de su serie divisional.

YOUR MILWAUKEE BREWERS ARE HEADING TO THE NLCS ‼️‼️‼️#MagicBrew pic.twitter.com/SsaTYKZ19M — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 12, 2025

Milwaukee, que comparece por séptima vez en los playoffs en los últimos ocho años, ganó su primera serie de postemporada desde que barrió a Colorado en la divisional de 2018.

Los Brewers estuvieron al borde de su segunda aparición en la Serie Mundial en la historia aquel año antes de perder el séptimo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en casa ante los Dodgers de Los Ángeles.

Ahora sostendrá otro enfrentamiento en las mismas instancias con los Dodgers, que vencieron a los Phillies de Filadelfia en cuatro juegos.

El primer duelo Dodgers-Brewers está pautado para el lunes en Milwaukee.

Por los Cubs, el venezolano Moisés Ballesteros de 1-0.

Por los Brewers, los venezolanos Jackson Chourio de 3-0, William Contreras de 4-1 con una anotada. El mexicano Joey Ortiz de 3-0.