Con una victoria 1-0, los Criollos de Caguas vencieron este domingo a los Cangrejeros de Santurce y se convirtieron en el primer equipo en avanzar a la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Caguas espera por la conclusión de la serie entre Carolina y Ponce, que está 3-2 a favor de los primeros y que continúa este lunes en el parque de los segundos.

Caguas celebró ante 16,113 fanáticos reportados, según la Liga, luego de ganar 4-1 la semifinal A.

Los Criollos se colocaron al frente en la tercera entrada producto de un cuadrangular solitario de Pedro León al jardín izquierdo. León miró el batazo parado en la caja de bateo antes de soltar el bate y comenzar el recorrido por las bases para el 1-0 del partido.

Caguas sostuvo esa ventaja con buenas apariciones del relevo y con algunos malos corridos de Santurce, que además dejó 12 corredores en las bases.

En la parte baja de la tercera entrada, Ricardo Vélez entró a relevar con corredores en tercera y primera y un out. Emmanuel Rivera fue puesto de out en plato luego de un batazo débil a tercera, en donde Vimael Machín pudo hacer el tiro a tiempo al plato para evitar el empate. Vélez cerró la entrada con out de 6-3.

En la segunda del cuarto, Iván de Jesús abrió la entrada con bases por bolas, pero fue doblado en primera luego de una línea de Jack López a tercera base, en donde Machín volvió a hacer un tiro a la inicial para doblar al corredor. Luego de una base por bolas, Alex Claudio entró a relevar y dejó ese corredor en base gracias a que indujo a un out de 4-3 a Jeremy Arocho.

El zurdo Jorge Benítez y el derecho Ricardo Gómez se combinaron para controlar a los Cangrejeros en la quinta, sexta y séptima entrada.

Santurce también desperdició una oportunidad en la octava entrada. Llenó las bases de corredores con un out, pero el derecho Jacksel Ríos, quien relevó a descontrolado Brandon Webb, eliminó a Rivera por ponche y López por bombo al siore.

El mismo Ríos tiró la novena entrada y dejó a la carrera del empate en primera base.