Los Criollos de Caguas y de Puerto Rico se sometieron hoy a pruebas de COVID-19 que tal vez alteren el roster preliminar que los representantes de Puerto Rico tienen que someter hoy a los organizadores de la Serie del Caribe santo Domingo 2022, informó el director de la Liga de Béisbol Roberto Clemente.

Puerto Rico, que viaja el jueves a Dominicana, tiene 32 jugadores en roster para la Serie del Caribe que inicia el viernes con el partido entre los Criollos y los representantes de Panamá, los Astronautas de Los Santos.

El director de la Liga, José Berroa, dijo que confía en que no se revelen positivos en las pruebas, pero agregó que tienen una lista de peloteros “candidatos” para llenar alguna vacante.

“Tenemos una lista de candidatos, a los que no hemos llamado porque no es profesional llamarlos para que luego no pase nada”, dijo Berroa.

De los Criollos que jugaron la final de la Liga, nueve no están en el roster de 32 jugadores que Puerto Rico aspira a llevar a la Serie del Caribe. Algunos son inelegibles para el clásico, como el jardinero dominicano Engel Beltré y el lanzador mexicano Mitch Lively.

El roster final de los Criollos será presentado el viernes en la mañana en Santo Domingo, dijo Berroa.

Los Criollos de Caguas y de Puerto Rico se reunieron por primera vez el lunes en el estadio Hiram Bithorn. Allí tuvieron su primera práctica con miras a la Serie.

La gerencia de la novena ha advertido a los jugadores de la necesidad de cuidarse en República Dominicana debido al alto porcentaje de positividad de COVID-19 que existe allá. ( Alexis Cedeño )

Previo a salir al terreno, el dirigente Ramón Vázquez dijo que tuvo una reunión con los jugadores para recordarles la necesidad de prevenir los contagios a COVID-19.

“Hablamos sobre lo que nos vamos a encontrar allá, de cuidarse de la pandemia porque la queremos pasar bien, pero tenemos que tener cuidado. Fue una buena reunión”, dijo.

Los 32 jugadores de Puerto Rico tienen un mínimo dos dosis de vacunas, informó Javier Hernández, quien además de ser administrador de los Gigantes de Carolina es el encargado de Bio Seguridad para la Serie del Caribe.

La positividad en Puerto Rico está en un 25.2 por ciento, informó este martes el Departamento de Estado.

Hernández dijo que la positividad en Santo Domingo estaba sobre 30 por ciento en la pasada semana.