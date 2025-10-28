Los Criollos de Caguas continúan fortaleciendo su cuerpo monticular con la incorporación del lanzador derecho Yovanny Cruz, quien formará parte del grupo de importados para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Cruz, de 26 años, pertenece a la organización de los Red Sox en Triple A.

“Yovanny Cruz es un lanzador que se une a un grupo bien fortalecido en el ‘bullpen’, con los importados y nativos. Es un lanzador que ha jugado con algunos de nuestros jugadores, como Luis Vázquez en la organización de los Cubs y este año con José de León y los Red Sox. Es un lanzador que ya conocemos y le hemos dado seguimiento. Va a lanzar en diferentes situaciones en el bullpen y tira entre 97 y 100 millas”, indicó Jesús “Motorita” Feliciano, gerente general del equipo.

El nuevo lanzador de los Criollos cuenta con siete temporadas de experiencia en Ligas Menores. Lanzó con los Cubs de Chicago y Padres de San Diego.

Con la llegada de Cruz, los Criollos suman siete jugadores importados para la venidera campaña, de los cuales seis son lanzadores,.

Los Criollos tendrán su primer compromiso el 7 de noviembre, cuando reciban a los Gigantes de Carolina a las 7:21 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales.