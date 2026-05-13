Los Ángeles. Shohei Ohtani descansará de la caja de bateo durante dos días.

La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles bateó su segundo jonrón en los últimos 24 partidos, un batazo solitario a la izquierda en una derrota por 6-2 ante los Giants de San Francisco el martes por la noche. Puso fin a una racha de 11 partidos sin jonrones, la más larga como jugador de los Dodgers.

Ohtani miró hacia el cielo mientras cruzaba el plato.

“Alivio, sonrió, se rió”, dijo el mánager Dave Roberts. “Él va a sentirse bien acerca de la parte ofensiva de esta noche para luego volver a centrarse para mañana para lanzar y ahora tiene algo para construir el viernes.”

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Ohtani terminó el partido 4-2, con dos carreras, una impulsada y una base por bola. El resto del equipo fue 25-2 con cuatro boeltos. Tiene siete jonrones en la temporada y está bateando .240.

“Creo que esta noche fue una noche realmente buena”, dijo Roberts. “Es de esperar que pueda tomar ese impulso de esta noche y luego estar construyendo sobre eso a través de Anaheim y San Diego”.

Roberts dijo después del partido que Ohtani no estará en la alineación como bateador designado el miércoles cuando también empiece contra los Giants. Anteriormente, Roberts expresó que estaba dando Ohtani un día de bateo jueves, aunque estaría disponible tarde si el resultado pende de un hilo.

“Podría ser una buena cosa para tomar un poco de una carga de su plato ofensivamente”, dijo Roberts antes del partido. “Simplemente no puedo dar por sentado lo que está en su plato y así que estoy tratando de ser sensible”.

A medida que Ohtani avanza, también lo hacen los Dodgers (24-18). Se mantuvieron medio partido por detrás de San Diego, líder del Oeste de la Liga Nacional, a pesar de su cuarta derrota consecutiva. Andy Pages (.318) y Max Muncy (.272) han sido los mejores bateadores de Los Ángeles hasta ahora, mientras que el resto de la alineación está luchando, incluyendo a Freddie Freeman (.276) y Kyle Tucker (.253).

“Cuando tu mejor jugador está haciendo lo que es capaz de hacer, solo añade que la energía en el banquillo, libera a los chicos un poco para hacer algo también”, dijo Roberts. “Cuando lo está haciendo bien, está slugging, por lo que son carreras”.

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Ohtani está en su primera temporada completa como jugador de dos vías para los Dodgers. Tras dos importantes operaciones en el codo derecho, se vio limitado al papel de DH en 2024, cuando creó el club 50-50, con 54 jonrones y 59 bases robadas, fue nombrado MVP de la Liga Nacional y los Dodgers ganaron la Serie Mundial.

El año pasado, Ohtani no volvió al montículo hasta mediados de temporada. No llegó a lanzar seis entradas hasta septiembre y, ofensivamente, conectó 55 jonrones y 20 bases robadas. Repitió como MVP de la Liga Nacional y los Dodgers volvieron a ganar la Serie Mundial.

Esta temporada, no ha tenido restricciones de entradas en el montículo, donde ha sido dominante. El diestro lleva 2-2 con una ERA de 0.97, 42 ponches y 37 entradas lanzadas en seis salidas. Solo ha permitido cuatro carreras y 21 hits.

“Todavía está calibrando en este tipo de nuevo jugador de dos vías”, dijo Roberts.

Roberts ha dicho que Ohtani está dispuesto a hacer todo lo que el equipo necesite, pero al mismo tiempo, el entrenador sabe que el activo más valioso del equipo necesita ser protegido de sí mismo.

“Siempre va a querer hacer más”, dijo Roberts. “Él tiene ese sentido de la responsabilidad hacia sus compañeros de equipo que quiere estar ahí fuera en ambos sentidos. He aprendido que tengo que ser proactivo y quitárselo de las manos”.

Roberts ha visto lo suficiente como para decidir que quitarle el bate de las manos a Ohtani podría ayudarle a resetearse.

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“Cuando la calidad de los bateos empieza a bajar de forma constante, creo que es una señal de que hay que hacer una pausa, porque no eres capaz de mantenerte dentro de tu plan de juego y entonces la persecución empieza a aumentar”, dijo. “El cansancio afecta a la mecánica. A la mayoría de los jugadores les ocurre hacia el final del verano. Ahora que estoy aprendiendo a manejar a Shohei probablemente se está mostrando un poco antes en cuanto al impuesto sobre el pitcheo y todo lo que viene con él al bateo, también.”

Ohtani no está acostumbrado a no batear; solo ha disputado tres partidos en lo que va de temporada en los que no era el bateador designado. Roberts le sugirió que se presentara tarde el jueves.

Los Dodgers sabían en el entrenamiento de primavera que hacer que Ohtani volviera a ser un jugador de dos vías a tiempo completo por primera vez desde 2023 con los Angels de Los Ángeles sería un desafío.

“Definitivamente se siente sostenible”, dijo Roberts. “No diría que es más difícil. Creo que todos llegamos sabiendo que teníamos que leer y reaccionar, que iba a ser fluido. Así debe ser. Es muy singular”.