Los Ángeles. Los Dodgers de Los Ángeles están a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial en 16 años.

Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers vencieron el jueves 3-1 a los Brewers de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Un equipo que necesitó ganar una serie de comodines al inicio de los playoffs tiene un récord de 8-1 en la postemporada, gracias a un excelente pitcheo abridor, un bullpen mejorado y una ofensiva suficiente.

“Estamos emocionados”, dijo Edman, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024. “No jugamos bien durante la temporada regular y ahora estamos en racha en el momento adecuado”.

Ningún campeón defensor ha llegado a la Serie Mundial desde los Phillies de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 conquistaron tres seguidos.

“Tienes que tratarlo como si fuera un juego de vida o muerte”, dijo el tercera base de los Dodgers, Max Muncy. “No puedes mirar hacia adelante, y creo que eso es algo con lo que muchos equipos tienen dificultades”.

El cuarto juego está programado para este viernes. El único de los 41 equipos que revirtió un déficit de 3-0 en postemporada fue Boston en 2004 contra los Yankees, una hazaña iniciada por el actual mánager de Los Dodgers, Dave Roberts.

“Estamos arriba, pero como dijo Kobe (Bryant): ‘El trabajo no está terminado’”, comentó el campocorto de los Dodgers, Mookie Betts. “Tenemos que seguir adelante y seguir aplicando presión. Debemos recordar que estamos a cinco victorias de lo que realmente queremos”.

Shohei Ohtani conectó un triple ante Andy Ashby para comenzar la parte baja del primer episodio y anotó con un doble de Mookie Betts para adelantar a los Dodgers, pero Jake Bauers empató el encuentro con un sencillo productor en la segunda entrada.

Esa fue la única carrera permitida por Tyler Glasnow, quien se ha combinado con Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para dar a los abridores de Los Dodgers una efectividad de 1.54 en postemporada.

Misiorowski reemplazó a Ashby con dos corredores a bordo y un out en el primer inning, y ponchó a Edman y al dominicano Teoscar Hernández. El derecho de 23 años superó las 100 mph con 17 lanzamientos y ponchó a nueve, un récord para un novato de los Cerveceros en postemporada, pero la velocidad de su recta bajó ligeramente a 98-99 mph en el sexto.

Will Smith conectó un sencillo cuando había un out en un slider en el medio de la zona de strike y Freddie Freeman recibió base por bolas después de quedar detrás en la cuenta por 1-2. Edman, quien se había ponchado dos veces ante Misiorowski, conectó una línea en un slider bajo y envió la pelota hacia el jardín central en el lanzamiento número 73 y último de Misiorowski.

Smith anotó para una ventaja de 2-1 mientras Sal Frelick hacía un tiro débil.

“Misiorowski estuvo increíble hoy. Tiene un material increíble”, dijo Edman. “Will hizo un buen trabajo capitalizando un error y conectando uno en el hueco. Me dio uno que pude batear y afortunadamente, pudimos anotar una y dejar que nuestro pitcheo hiciera el resto”.

El dominicano Abner Uribe relevó y ponchó a Hernández, y en un intento de sorprender a Freeman permitió que anotara tras un mal lanzamiento; dándoles a los Brewers su segundo juego consecutivo con un error de su cerrador.

“Me sorprendió mucho”, dijo Edman. “Me alegra que haya sucedido. Nos dio esa carrera de seguridad”.

Glasnow permitió tres hits y obsequió tres bases por bolas en cinco entradas y dos tercios, durante las que recetó ocho ponches. Se marchó con una ovación de 51,251 personas que se pusieron de pie.

Alex Vesia relevó a Glasnow y consiguió dos outs para su segunda victoria en los playoffs.

El novato Roki Sasaki lanzó una novena entrada perfecta, completando un juego de cuatro hits. Los relevistas de Los Dodgers permitieron un hit en tres entradas y un tercio.

Milwaukee, que barrió a los Dodgers 6-0 durante la temporada regular, ha perdido sus últimos 10 encuentros de playoff como visitante desde 2018. Los Cerveceros tienen tres carreras y nueve hits en la serie, y desde el juego final de la serie divisional, los Dodgers son el primer equipo en permitir un máximo de una carrera y cuatro hits o menos en cuatro juegos consecutivos de postemporada.

Por los Brewers, los venezolanos Jackson Chourio de 4-0, William Contreras de 3-0. El mexicano Joey Ortiz de 2-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0. El boricua Kiké Hernández de 3-0. El cubano Andy Pagés de 3-1.