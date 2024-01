Los Gigantes de Carolina han comprobado esta postemporada que son un equipo que no se quita hasta el out número 27 sin importar por cuanto estén perdiendo.

Esa no fue la excepción durante el séptimo juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) contra los Criollos de Caguas.

Los Gigantes, que ya no contaban con Jonathan Rodríguez porque tuvo que reportarse con los Guardians de Cleveland y Adeiny Hechavarría por una lesión en el hamstring, perdieron a otro de sus jugadores titulares cuando Alexis Pantoja fue impactado por un pelotazo en el rostro tras un batazo de Johneshwy Fargas en la apertura de la tercera entrada.

Pantoja cayó tendido en el terreno y pareció que le sacaron el aire al Estadio Roberto Clemente Walker. De algarabía en las gradas, solo se percibía preocupación. El antesalista salió del terreno con una toalla que tapaba su ojo derecho ensangrentado, mientras era ayudado del cuerpo médico carolinense.

Y mientras Pantoja recibía ocho puntos de sutura arriba de su ojo derecho y tres en el párpado, los Gigantes parecían encaminados a una derrota similar a la del sexto partido. Carolina no descifraba los pitcheos de los Criollos y, hasta la apertura de la octava entrada, solo habían conectado tres hits.

Alexis Pantoja sale del terreno tras recibir un pelotazo en su rostro. ( Nahira Montcourt )

Pero, fue en la parte baja del octavo capítulo que sus bates despertaron frente al lanzador Derrick Adams. Con un sencillo de Félix Stevens, un doble de Jan Hernández y un inatrapable de Aldemar Burgos, los Gigantes anotaron cuatro carreras para tomar una ventaja de 5-1 que les dio el triunfo.

“No sé si es que ellos ya lo hacen a propósito, pero siempre los turnos son mejores en las últimas tres entradas que en las primeras seis. Yo creo que si cambiamos esa mentalidad a tratar de tomar turnos de calidad, desde que empiece el juego, quizás podemos anotar temprano más carreras”, expresó el mánager de Carolina, Edwards Guzmán, a Primera Hora.

Por su parte, el Jugador Más Valioso de la temporada, Bryan Torres, sostuvo que el triunfo de carácter es uno de los aspectos que identifica al combinado carolinense.

“El equipo de Carolina es uno que no se quita. Nuestra actitud y energía es algo que nos caracteriza como equipo dentro del clubhouse. No importa las bajas ya sea una lesión o cuando un equipo de Estados Unidos nos llame, nosotros vamos a seguir metiendo mano. No importa cuál de los muchachos sea el que le toque la oportunidad”, comentó Torres.

“Esa octava entrada fue una en la que la energía estaba. Esa entrada fue la que dijimos: ‘Vamos a salir y ganar este juego’. Me tocaba abrir la tanda y logré embasarme y crear una situación. Escarra hizo un buen trabajo y cada uno de los muchachos pudo ejecutar”, agregó.

Los Gigantes tendrán la oportunidad de hacer lo que en 85 años de historia en la LBPRC nunca un equipo ha hecho: forzar un noveno juego en la serie final. Para eso, Carolina tendrá que derrotar a Caguas en un Estadio Yldefonso Solá Morales que se anticipa esté lleno a su capacidad con sobre 8,000 aficionados en las gradas. Sin embargo, no sería imposible, ya que han ganado en la carretera durante esta serie.

“Esa es la idea y ese es el plan. Como yo le digo a los muchachos, un juego a la vez y, si logramos empatar, ganamos. Jugar un noveno juego en casa sería bien emotivo y emocionante. Sería histórico, yo no creo que ese día los muchachos se dejen meter las cabras”, dijo Torres.

De lo contrario, los Criollos agregarían a sus vitrinas el vigesimoprimer campeonato en su historia, engrandeciendo aún más la larga lista de los logros de la “Yegüita” en la LBPRC.

Guzmán informó a este medio que Hechavarría está en duda para el octavo y noveno juego por su lesión en el hamstring.

El octavo partido del baile de coronación está previsto para este domingo a las 7:15 p.m., en el Estadio Yldefonso Solá Morales.