El deporte y la inclusión se unirán este sábado, 28 de noviembre, en el Estadio Isidoro “Cholo” García, en Mayagüez, donde los Hunters Beep Baseball demostrarán sus destrezas en un partido especial junto a jugadores de los Indios.

La actividad permitirá que las familias conozcan de cerca el Beep Béisbol, una disciplina adaptada para personas con ceguera parcial o total, en la que los atletas utilizan el sonido para batear, correr las bases y localizar la pelota.

Las puertas del estadio abrirán a las 9:00 a. m. y el encuentro se llevará a cabo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

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Como parte de la experiencia, los peloteros de los Indios de Mayagüez también entrarán al terreno con los ojos vendados para experimentar cómo se juega esta modalidad. Junto a los Hunters, tendrán que agudizar el oído para identificar el sonido de la pelota y reconocer la dirección de la base que deben alcanzar.

El partido será este sábado en el Estadio Isidoro “Cholo” García, en Mayagüez. ( Suministrada )

“Mayagüez es reconocida como la Capital del Deporte y la Cultura, pero ese reconocimiento también conlleva la responsabilidad de promover espacios donde todos tengan la oportunidad de participar, demostrar sus capacidades y sentirse parte de nuestra comunidad”, expresó el alcalde Jorge L. Ramos Ruiz.

El ejecutivo municipal destacó que abrir las puertas del estadio para este encuentro representa una oportunidad para promover la igualdad de oportunidades y recordar que el deporte no tiene barreras.

¿Cómo se juega?

En el Beep Béisbol, cada jugada comienza en el home plate. El lanzador y el receptor son personas videntes y forman parte del equipo ofensivo. Cuando el bateador conecta la pelota sonora, se activa una de las dos bases, ubicadas en los lados de primera y tercera. El jugador debe correr hacia la base cuyo sonido escucha, mientras los defensores intentan localizar la pelota guiándose por el ruido que produce.

Si un defensor recoge la pelota antes de que el corredor alcance la base, se registra un out. Si el corredor llega primero, anota una carrera. Además, si un defensor atrapa una pelota bateada de aire, la jugada representa tres outs y termina el turno ofensivo, según explicó el lanzador de los Hunters.

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La jornada también incluirá actividades recreativas y educativas para toda la familia.

La entrada es gratuita. ( Suministrada )

En el vestíbulo del estadio habrá partidas de dominó, UNO y ajedrez en braille, una mesa informativa sobre la diabetes y distribución de material educativo sobre preparación para emergencias.

“Los Clubes de Leones trabajamos con ocho causas, una de ellas es la visión, buscando unir iniciativas que redunden en un beneficio para esta comunidad. Ya estamos listos para que llegue este día donde celebraremos la inclusión”, indicó Javier Granell, presidente del Club de Leones de Mayagüez Nuevas Voces.

El Municipio de Mayagüez y el Club de Leones Mayagüez Nuevas Voces organizan el encuentro e invitan al público a llenar las gradas del “Cholo” García para respaldar a los Hunters y compartir con los jugadores de los Indios una mañana de deporte, convivencia e inclusión.

La entrada es libre de costo. Para más información, puedes llamar al 787-206-6661.