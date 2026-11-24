Las Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunciaron que Jorge Rincón permanece como head coach del equipo durante la serie semifinal, extendiendo así su liderazgo al frente del conjunto en la etapa semifinal del torneo.

Rincón, quien también forma parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional Masculino de Baloncesto de Puerto Rico, tenía en agenda compromisos con el combinado nacional que comenzarían el pasado lunes. Sin embargo, podrá extender su misión con la franquicia femenina carolinense y continuar al mando del equipo en esta importante etapa de la competencia.

“Desde la Federación de Baloncesto de Puerto Rico respaldamos a Jorge Rincón y reconocemos su compromiso con el desarrollo de nuestro baloncesto. Entendemos la importancia de esta etapa para las Gigantes de Carolina y para el BSNF, por lo que hemos facilitado que Jorge continúe al frente del equipo. Nuestro compromiso es apoyar el crecimiento y fortalecimiento del baloncesto femenino en Puerto Rico. Le deseamos el mayor de los éxitos a Jorge y a todos los equipos que compiten por el campeonato”, expresó Yum Ramos Perales, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

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Claudia Ramos Zorrilla, apoderada de Las Gigantes, por su parte, manifestó su agradecimiento al dirigente por su compromiso y aportación al equipo durante la temporada.

“Jorge ha sido una pieza clave en el desarrollo y desempeño de este equipo. Su liderazgo, entrega y trabajo han sido fundamentales para llegar hasta aquí y estar hoy en semifinales. Agradecemos su compromiso con Las Gigantes y nos llena de satisfacción poder contar con él al frente del equipo en esta etapa tan importante”, indicó Ramos Zorrilla.

Las Gigantes rindieron un merecido homenaje a Rincón vistiendo camisetas con su apellido durante el encuentro del pasado lunes frente a Las Pollitas de Isabela, en el que Las Gigantes se alzaron con la victoria provocando un quinto y decisivo partido en esta serie semifinal.

El equipo carolinense, máximas campeonas del Baloncesto Superior Nacional Femenino, continúan enfocadas en su objetivo de avanzar a la serie final e invitan a toda su fanaticada a respaldar al equipo en el quinto partido de la serie semifinal que se realizará mañana, miércoles, a las 8:00 pm, en el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela.