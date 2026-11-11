Por segundo partido consecutivo, las Pollitas de Isabela y las Leonas de Ponce protagonizaron una batalla de principio a fin que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos.

Sin embargo, una vez más, las Pollitas encontraron la manera de salir por la puerta ancha al conseguir una emocionante victoria, 72-70, en el segundo desafío de la Serie A de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), celebrado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

El encuentro llegó al último parcial con ventaja de 53-51 para las anfitrionas, pero Isabela respondió con una ofensiva de 21 puntos frente a 17 de Ponce para completar la remontada. El triunfo permitió a las Pollitas tomar ventaja de 2-0 en la serie y colocar a las Leonas contra la pared, a una derrota de quedar eliminadas de la postemporada.

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La intensidad del encuentro alcanzó su punto máximo durante los últimos dos minutos, cuando ambos quintetos intercambiaron canastos en una lucha que parecía no tener un desenlace definido.

Micah Gray consiguió una importante anotación que colocó a Ponce al frente, 67-66, pero las Pollitas respondieron inmediatamente con una excelente ejecución ofensiva. Jaliena Sánchez encontró a Emily Kiser debajo del canasto con una precisa asistencia que permitió a la jugadora convertir dos puntos fundamentales y devolverle la ventaja a Isabela, 68-67.

Poco después, Quionche “Che” Carter atacó agresivamente por el centro de la defensa y recibió una falta personal cuando intentaba lanzar por el lado derecho.

Con apenas 49 segundos por jugarse, Carter demostró su efectividad desde la línea de tiros libres al convertir ambos intentos y ampliar la diferencia a 70-67.

Lejos de rendirse, las Leonas organizaron una ofensiva que provocó una explosión de entusiasmo entre los presentes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Ariel Colón avanzó el balón y, al llegar al tope del arco, encontró a Gray, quien no dudó en levantarse para conectar un espectacular triple restando 42 segundos. El disparo igualó las acciones a 70 puntos y puso de pie a la fanaticada, que presenciaba otro extraordinario capítulo de esta intensa serie de cuartos de final.

No obstante, las Pollitas volvieron a depositar su confianza en Che Carter para la posesión más importante del encuentro.

Nina De León puso el balón en juego y Carter aprovechó una cortina de Camille Zimmerman para penetrar hasta el área de la pintura, desde donde consiguió una certera suspensión de corta distancia que devolvió la ventaja a Isabela, 72-70, con apenas 15 segundos en el reloj.

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Ponce solicitó inmediatamente un tiempo fuera para diseñar la jugada que pudiera extender el desafío o incluso cambiar su desenlace.

Al regresar a la cancha, Colón asumió la responsabilidad ofensiva y atacó el canasto, intentando una flotadora con la mano izquierda que no encontró el fondo de la malla. La propia jugadora consiguió recuperar el rebote ofensivo y tuvo una segunda oportunidad para igualar el marcador, pero nuevamente falló su lanzamiento.

Las Pollitas aseguraron el rebote defensivo y, tras poner el balón en juego, De León lo lanzó hacia el aire para consumir los segundos restantes y sellar una dramática victoria como visitantes.

Con esta segunda victoria consecutiva, las Pollitas regresarán a su hogar con la oportunidad de asegurar su clasificación a las semifinales del BSNF, mientras las Leonas tendrán que enfrentar un escenario de eliminación en el que ya no cuentan con margen de error.

Las Leonas tuvieron a Micah Gray como su mejor anotadora con 23 puntos, mientras que las Pollitas contaron con 25 tantos de Camille Zimmerman. Ambos equipos volverán a verse la caras este próximo jueves, 12 de noviembre.

Caguas pone a Moca contra la pared

Las Criollas de Caguas dieron otro paso importante en sus aspiraciones de avanzar a las semifinales del BSNF, al imponerse, 78-72, sobre las Explosivas de Moca en el segundo enfrentamiento de la Serie D de los cuartos de final, celebrado en la cancha Dr. Juan Sánchez Acevedo.

Con esta victoria, Caguas tomó ventaja de 2-0 en la confrontación y colocó contra la pared a las actuales campeonas nacionales, que ahora enfrentan la posibilidad de quedar eliminadas de la postemporada sin conseguir una sola victoria.

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Aunque las Criollas llegaron a los minutos finales con una ventaja importante, las Explosivas protagonizaron una reacción que mantuvo el desenlace del desafío en suspenso hasta las últimas posesiones.

La emoción aumentó considerablemente cuando, restando 1:22, Caguas dominaba el marcador 74-68 y Moca comenzó a ejercer mayor presión en busca de una remontada.

Ashley Torres intentó un lanzamiento de tres puntos que no encontró el canasto, pero Cierra Burdick apareció oportunamente para capturar el rebote ofensivo y conseguir una anotación que redujo la diferencia a 74-70. En la siguiente posesión, Tea Cooper cometió una falta ofensiva mientras penetraba hacia el canasto ante la defensa de Torres, devolviéndole el balón a las Explosivas con 48 segundos por jugarse.

La situación se complicó todavía más para las visitantes cuando, apenas ocho segundos después, Cooper cometió su quinta falta personal sobre Leigha Brown mientras defendía en la mitad de la cancha.

Brown aprovechó la oportunidad desde la línea de tiros libres al convertir ambos intentos y acercar peligrosamente a Moca, 74-72, con 40 segundos restantes.

Luego de un tiempo fuera, las Criollas regresaron a la cancha con la responsabilidad de proteger una ventaja de apenas dos puntos. Denise Solís se encargó de adelantar el balón y recibió una falta personal de Burdick, antes de que Caguas organizara una nueva posesión ofensiva. Con .34 segundos en el reloj, Dre Una Edwards atacó el canasto en penetración, pero no consiguió convertir su lanzamiento, brindándole a las Explosivas una oportunidad de empatar o tomar la delantera.

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Moca avanzó rápidamente el balón y, en medio de una jugada de transición que buscaba conectar con Caroline Ducharme, la pelota llegó a Brown, quien intentó una anotación debajo del canasto sin éxito. Taylor Robertson apareció para asegurar un rebote fundamental que permitió a las Criollas recuperar la posesión en uno de los momentos más importantes del encuentro.

Con la ventaja todavía en peligro, Caguas consiguió ejecutar desde la línea de tiros libres para asegurar el resultado. Katie Villarini recibió una falta personal cerca de la línea lateral y respondió convirtiendo sus dos intentos, ampliando la diferencia a 76-72.

Las Explosivas tuvieron una última oportunidad de mantenerse en la pelea cuando Ducharme intentó un disparo de tres puntos, pero el lanzamiento no encontró el fondo de la malla.

Las Criollas recuperaron el rebote y Robertson recibió una falta personal que la envió a la línea de los suspiros, donde convirtió ambos tiros libres para establecer el marcador definitivo de 78-72. De esta manera, Caguas resistió el empuje de las campeonas nacionales y consiguió una valiosa victoria como visitante, demostrando su capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

En el aspecto individual, Tea Cooper fue la principal figura ofensiva de las Criollas con 26 puntos y seis asistencias, mientras que por las Explosivas, Brown encabezó la anotación con 20 tantos y cinco rebotes.

A pesar del esfuerzo de Moca durante los segundos finales, las campeonas nacionales no lograron completar la remontada y ahora se encuentran en una situación sumamente comprometida dentro de la serie. Esta serie retornará el próximo jueves, 12 de noviembre.

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Las Atenienses están a un paso de la semifinal

Las Atenienses de Manatí dieron otro paso firme en sus aspiraciones de avanzar a las semifinales del BSNF, al conseguir una importante victoria como visitantes, 88-71, sobre las Monarcas de Juana Díaz en el segundo encuentro de la Serie C de los cuartos de final, celebrado en el coliseo Dolores “Toyita” Martínez.

Aunque el marcador final reflejó una diferencia de 17 puntos, el resultado no hace justicia a la intensidad y al esfuerzo desplegado por las Monarcas, que ofrecieron una férrea resistencia durante gran parte del desafío.

Manatí tuvo que emplearse a fondo para superar a un conjunto que nunca dejó de competir y que logró mantenerse cerca en el marcador durante la primera mitad, que concluyó 45-39 a favor de las visitantes. Con el triunfo, las Atenienses tomaron ventaja de 2-0 en una serie que ha sido exigente para ambos quintetos, pese a que los resultados han favorecido a Manatí.

La ofensiva de las Atenienses volvió a encontrar en sus jugadoras refuerzos una de sus principales fortalezas, particularmente en Oderah Chidom y Chelsea Mitchell, quienes se combinaron para producir 45 de los 88 puntos de su equipo.

Chidom encabezó la anotación con 24 tantos, mientras Mitchell aportó otros 21 en una actuación que resultó determinante para sostener el ritmo ofensivo de las visitantes.

A esa importante contribución se sumó Kaela Hilaire, quien completó un destacado doble-doble de 15 puntos y 10 asistencias, demostrando su capacidad para generar oportunidades tanto para ella como para sus compañeras.

En el aspecto colectivo, Manatí consiguió imponerse 42-38 en los puntos anotados dentro de la pintura, un renglón significativo ante la presencia de Imani McGee, quien volvió a representar un enorme desafío para la defensa de las Atenienses.

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Por las Monarcas, McGee protagonizó otra extraordinaria actuación individual al registrar un impresionante doble-doble de 21 puntos y 20 rebotes, reafirmando su dominio en el área de la pintura y su importancia dentro del esquema de Juana Díaz.

La jugadora nacional encontró respaldo ofensivo en Tess Amundsen y Manuela Ríos, quienes aportaron 18 tantos cada una para mantener a su equipo en la lucha.

Las Monarcas también consiguieron imponerse 12-9 en los puntos de segundas oportunidades, reflejo de su esfuerzo en la batalla por los rebotes y su determinación de aprovechar cada posesión. Sin embargo, uno de los factores que terminó pesando en el resultado fue la ausencia de producción ofensiva de sus reservas, ya que los 71 puntos de Juana Díaz fueron anotados exclusivamente por sus cinco iniciadoras.

Aun así, las anfitrionas ofrecieron una actuación de gran entrega que merece reconocimiento, más allá de la diferencia reflejada en la pizarra final.

Con esta segunda victoria consecutiva, las Atenienses colocaron la Serie C a su favor, 2-0, y quedaron a un triunfo de asegurar su clasificación a las semifinales del BSNF, mientras las Monarcas tendrán que buscar una reacción para extender una confrontación en la que han competido con intensidad. Esta serie continuará el próximo jueves, 12 de noviembre en Manatí.

Por otra parte, la acción de la postemporada del BSNF continuará el miércoles, 11 de noviembre, cuando las Gigantes de Carolina reciban a las Cangrejeras de Santurce en el coliseo Guillermo Angulo, a partir de las 8:00 p.m., para disputar el tercer encuentro de la Serie B.