En un partido con ambiente de postemporada, las Criollas de Caguas demostraron su carácter y capacidad de responder al derrotar, 88-84, a las Pollitas de Isabela en el Coliseo José “Buga” Abreu.

El triunfo permitió a las cagüeñas poner fin a la impresionante cadena de nueve victorias consecutivas de las Pollitas, en un enfrentamiento entre dos de las principales potencias del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Aunque Isabela (14-4) cerró su participación en la serie regular con una derrota, conserva la primera posición de la tabla global, mientras que Caguas (12-5) se consolidó en el tercer puesto cuando todavía le resta un compromiso por disputar.

PUBLICIDAD

El desafío tuvo dos historias completamente distintas. Las Criollas dominaron la primera mitad y llegaron a disfrutar de una ventaja de hasta 21 puntos entrando ya en el tercer periodo, pero las Pollitas demostraron por qué han sido uno de los equipos más consistentes del torneo.

Isabela comenzó su reacción con una corrida de 14-2 en el cierre del tercer parcial y continuó presionando hasta conseguir empatar el encuentro, 74-74, cuando restaban 6:50 del último periodo. La remontada encendió a la fanaticada local y convirtió los minutos finales en una verdadera batalla de postemporada.

Con el partido 79-75 a favor de Caguas, apareció la figura de Taylor Robertson, quien encestó un enorme triple que silenció momentáneamente las gradas del Buga Abreu y amplió la ventaja de las visitantes a 82-75 con 4:31 por jugarse. Camille Zimmerman respondió con un tiro libre, pero Katie Villarini atacó inmediatamente el canasto y consiguió una güira que despegó nuevamente a las Criollas, 84-76.

Isabela no se rindió y Quionche “Che” Carter contestó con un triple que redujo la diferencia a cinco puntos, 84-79.

Las Pollitas elevaron su presión defensiva y consiguieron cortar el balón en dos posesiones consecutivas, pero cometieron pérdidas ofensivas que les impidieron aprovechar esas oportunidades para acercarse todavía más.

Empero, con 2:03 en el reloj, Zimmerman encontró a Emily Kiser cortando hacia el canasto y esta convirtió una importante anotación con la mano derecha que colocó el marcador 84-81, manteniendo a Isabela en plena lucha por completar la remontada.

PUBLICIDAD

El cierre fue de alta tensión.

Con apenas 35 segundos por jugarse, la jugadora nacional Denise Solís recuperó un rebote ofensivo y consiguió un canasto que amplió la ventaja de Caguas a 86-81, provocando un tiempo pedido del dirigente Rafa Muñiz.

Tras la pausa, las Pollitas ejecutaron una jugada preparada en la que Carter salió de una cortina y conectó un espectacular triple para acercar a las locales, 86-84.

Sin embargo, en la siguiente posesión, Solís falló un intento al canasto, pero Dre Una Edwards apareció para recuperar el rebote ofensivo y convertir los dos puntos que aseguraron el triunfo de las Criollas, 88-84.

Isabela todavía realizó tres intentos ofensivos, pero ninguno encontró el canasto.

Más allá del resultado, el encuentro dejó una importante demostración del carácter competitivo de ambos conjuntos de cara a la postemporada.

Las Pollitas evidenciaron su capacidad para recuperarse de una desventaja considerable, mientras que las Criollas demostraron la madurez necesaria para resistir una remontada ante una cancha completamente entregada a su equipo.

Las Explosivas de Moca aseguraron su boleto

Las Explosivas de Moca respondieron con autoridad en uno de los partidos más importantes de su temporada al aplastar, 99-60, a las Leonas de Ponce en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo.

Con una extraordinaria demostración ofensiva y un dominio absoluto del encuentro, las mocanas aseguraron su clasificación a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF). El triunfo también provocó un empate entre ambas franquicias, que ahora presentan marcas idénticas de 6-10, intensificando la lucha por las posiciones finales de la tabla.

PUBLICIDAD

Las Explosivas impusieron su ritmo desde temprano y nunca permitieron que las Leonas encontraran respuestas para detener su ataque.

Moca llegó a disfrutar de una ventaja de hasta 47 puntos y mantuvo a Ponce por debajo de las 20 unidades en cada uno de los cuatro parciales, incluyendo un segundo periodo donde las visitantes apenas consiguieron 12 tantos.

La superioridad de las locales quedó reflejada en una ofensiva balanceada que contó con sus cinco iniciadoras anotando en doble figura y una aportación adicional de 14 puntos desde el banco.

Caroline Ducharme y Hillary Martínez encabezaron el ataque de las Explosivas al combinarse para 46 puntos.

Ducharme fue la mejor anotadora con 24 tantos y seis rebotes, además de demostrar una extraordinaria efectividad desde la línea de tres puntos al convertir cuatro de sus cinco intentos.

Por su parte, Martínez aportó 22 unidades, cinco rebotes y cinco asistencias. La debutante refuerzo Cierra Burdick también tuvo una excelente presentación al completar un doble-doble de 14 puntos y 12 rebotes, acompañado de seis asistencias, demostrando que puede convertirse en una pieza importante para Moca de cara a las series.

Por las Leonas, Micah Gray fue la única jugadora que consiguió anotar en doble dígito, al terminar con 12 puntos y dos rebotes. Ponce nunca logró establecer consistencia ofensiva y sufrió una de sus derrotas más contundentes de la temporada, precisamente en un encuentro que representaba una oportunidad de enorme valor para afianzarse en la séptima posición.

Mientras tanto, las Explosivas aprovecharon su condición de locales para conseguir una victoria que les garantiza continuar jugando más allá de la serie regular.

PUBLICIDAD

Ahora, el panorama adquiere un atractivo especial, ya que ambos equipos volverán a enfrentarse en su último compromiso de la temporada regular, esta vez en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Con las dos franquicias empatadas en 6-10, ese desafío podría resultar determinante para definir sus posiciones finales de cara a la postemporada.

La victoria de las Explosivas significó la eliminación de las Ganaderas de Hatillo y de las Cariduras de Fajardo.

Las Monarcas se quedan solitas en la sexta posición

Las Monarcas de Juana Díaz continúan demostrando su fortaleza en la recta final del BSNF, luego de conseguir una importante victoria, 80-77, sobre las Gigantes de Carolina.

Apoyadas en una extraordinaria producción ofensiva de 73 puntos combinados de tres de sus principales figuras, las Monarcas defendieron exitosamente su cancha y mejoraron su marca a 8-10, colocándose provisionalmente en la sexta posición de la tabla global.

El triunfo también les permitió superar la cantidad de victorias alcanzadas durante la pasada temporada, cuando finalizaron con siete.

Imani McGee volvió a imponer su dominio en la pintura y encabezó la ofensiva ganadora con una impresionante actuación de 31 puntos y 17 rebotes. La armadora Manuela Ríos también brilló al completar un doble-doble de 22 tantos y 11 asistencias, acompañado de siete rebotes, mientras que Tess Amundsen aportó otros 20 puntos y ocho rebotes.

La combinación ofensiva de estas tres jugadoras resultó determinante para que Juana Díaz consiguiera su octavo triunfo y fortaleciera su posición de cara a una postemporada para la cual ya había asegurado su clasificación.

PUBLICIDAD

Por las Gigantes, cuatro jugadoras consiguieron anotaciones de doble dígito, encabezadas por la debutante Lasha Petree, quien tuvo una destacada presentación de 23 puntos.

Joyner Holmes también aportó 17 unidades y nueve rebotes, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar otra dolorosa derrota. Carolina llegó al desafío con la oportunidad de provocar un empate con las Criollas de Caguas en la tabla de posiciones, pero terminó sufriendo su tercer revés consecutivo y cerró la serie regular con marca de 11-7.

El resultado deja dos panoramas muy distintos de cara a la postemporada. Juana Díaz llega con el impulso de haber superado su producción de victorias de la temporada anterior y de ocupar, por el momento, el sexto puesto de la clasificación.

Por su parte, las Gigantes enfrentan el reto de recuperar la consistencia que las llevó a protagonizar una de las mejores rachas ganadoras del torneo, luego de caer en una cadena de tres derrotas precisamente en la etapa más delicada de la temporada.

Con las series cada vez más cerca, Carolina tendrá que reencontrarse con su mejor versión para afrontar los desafíos que se avecinan.

Las Atenienses siguen sumando victorias

Las Atenienses de Manatí, por su parte, volvieron a demostrar su fortaleza colectiva al derrotar, 75-66 a las Ganaderas de Hatillo y conseguir su decimotercera victoria de la temporada.

Con cinco jugadoras anotando en doble figura, las manatieñas mejoraron su marca a 13-4 y se mantuvieron firmes en la segunda posición de la tabla global, fortaleciendo su posición de cara a la postemporada.

PUBLICIDAD

El desafío tuvo dos historias completamente distintas.

Las Ganaderas, conscientes de la importancia del encuentro para sus aspiraciones de clasificación, salieron con una gran intensidad y dominaron la primera mitad. Sin embargo, Manatí cambió por completo el panorama durante los últimos 20 minutos al elevar su intensidad defensiva y limitar a Hatillo a solamente 27 puntos en toda la segunda mitad.

Esa gestión defensiva, acompañada de una ofensiva balanceada, permitió a las Atenienses completar la remontada y asegurar la victoria por nueve puntos.

Chelsea Mitchell volvió a encabezar la ofensiva de Manatí con 21 puntos y nueve rebotes, quedándose a solamente un rebote de completar un doble-doble. La novata Abeliz Rodríguez también tuvo una destacada actuación con 13 tantos y nueve rebotes, formando parte de un esfuerzo colectivo en el que cinco jugadoras de las Atenienses terminaron con anotaciones de doble dígito.

Por las Ganaderas, Dontavia Waggoner volvió a cargar con la responsabilidad ofensiva y protagonizó una extraordinaria presentación de 26 puntos y 15 rebotes.

Con el resultado, Manatí continúa consolidándose como uno de los principales contendientes al campeonato, mientras que Hatillo cayó a 3-14 y quedaron eliminadas de la contienda del BSNF.

El BSNF tendrá una jornada de descanso este miércoles y regresará mañana con tres partidos en calendario.

Las Atenienses de Manatí viajarán hasta Ponce para enfrentar a las Leonas, mientras que Criollas de Caguas visitarán a las Explosivas de Moca y las Cariduras de Fajardo llegarán hasta Hatillo para enfrentar a las Ganaderas.

La postemporada del BSNF comenzará este próximo sábado, 7 de noviembre.