Las Atenienses de Manatí ofrecieron una contundente demostración ofensiva en su último partido como local de la serie regular, al derrotar, 98-80, a las Gigantes de Carolina en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Un impresionante avance de 23-2 al comenzar el cuarto parcial, terminó por decidir un encuentro que había sido sumamente competitivo durante los primeros 30 minutos.

Con la victoria, Manatí mejoró su marca a 12-4 y se mantienen sólidas en la segunda posición del torneo, en una jornada donde ambos quintetos buscaban fortalecer su ubicación de cara a la postemporada.

El ambiente de playoffs se hizo sentir desde el salto inicial, con dos equipos que protagonizaron una intensa batalla durante los primeros tres periodos.

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Las Atenienses consiguieron mantener una ligera ventaja, 72-68, al concluir el tercer parcial, reflejo de lo cerrado que había sido el desafío. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente al comenzar los últimos diez minutos, cuando Manatí elevó su intensidad ofensiva y defensiva para dejar prácticamente sin respuestas a las Gigantes.

La explosiva reacción comenzó con siete puntos consecutivos de la armadora Kaela Hilaire, quien tomó el control de la ofensiva y obligó al dirigente de Carolina, Jorge Rincón, a solicitar un tiempo pedido.

Lejos de detener el empuje de las locales, la pausa fue seguida por otra corrida de 7-0 de las Atenienses, que incluyó un triple de Chelsea Mitchell. Manatí continuó atacando sin descanso hasta completar un extraordinario avance de 23-2 que transformó un partido de apenas cuatro puntos de diferencia en una cómoda ventaja de 25 unidades.

Las Gigantes confrontaron enormes dificultades para conseguir anotaciones durante ese último parcial. Sus primeros dos puntos llegaron mediante tiros libres individuales de Glennys Rosa y María Benítez, mientras que su primer canasto de campo no apareció hasta que restaban apenas 2:26 por jugarse, cuando Yalexi Miranda encestó un triple que colocó el marcador 95-73.

La propia Miranda consiguió otro lanzamiento de larga distancia justo al expirar el reloj, estableciendo el resultado definitivo de 98-80. Chelsea Mitchell encabezó la ofensiva ganadora con 26 puntos, seguida por Kaela Hilaire con 22, mientras que Carolina tuvo a Joyner Holmes como la más destacada con 19 tantos y le siguió Grace Berger con 17 unidades.

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La victoria número 12 de la temporada permitió a las Atenienses mantenerse firmes en la lucha por las primeras posiciones, con apenas dos compromisos pendientes en su calendario regular.

Por su parte, las Gigantes cayeron a 11-6 y ocuparon provisionalmente el cuarto puesto de la tabla global, cuando solamente les resta un partido antes de comenzar la postemporada. Aunque el marcador final reflejó una diferencia de 18 puntos, el encuentro fue mucho más cerrado de lo que indican las cifras, hasta que Manatí impuso su dominio absoluto durante el periodo decisivo.

El BSNF tendrá una jornada de descanso este lunes y regresará mañana, martes, con cuatro encuentros de gran importancia para la clasificación.

Las Explosivas de Moca recibirán a las Leonas de Ponce, las Atenienses de Manatí visitarán a las Ganaderas de Hatillo, las Gigantes de Carolina viajarán hasta Juana Díaz para enfrentar a las Monarcas y las Pollitas de Isabela recibirán a las Criollas de Caguas.

Todos los partidos están programados para las 8:00 p.m. y podrán verse a través de YouTube.