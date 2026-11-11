Policías del distrito de Moca investigaron anoche una querella por agresiones durante un juego de Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) de la serie de cuartos de final, en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez, ubicado en la carretera PR-110 en Moca.

Según la información suministrada, a las 10:09 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la Policía sobre un motín en el lugar.

Al llegar, los agentes entrevistaron al querellante, de 53 años , quien informó que una persona -utilizando un objeto no descrito- lo agredió en el área de la cabeza, ocasionándole una herida abierta.

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El perjudicado recibió asistencia de paramédicos de Emergencias Médicas Estatal y fue transportado al Hospital San Carlos de Moca, donde fue atendido por el medico de turno. No se precisó su condición de salud ni identidad.

La agente Tamara Torres, adscrita al Distrito de Moca, tiene a su cargo la investigación.