Un milagro obró Dios en la vida del reverendo Jorge Raschke, que anoche salió del hospital sano y salvo tras accidentarse en su vehículo, el cual cayó al vacío desde el tercer nivel del estacionamiento multipisos del condominio Altamira II, en Guaynabo.

Testigos de la escena afirman que el religioso salió caminando del vehículo, que quedó con las gomas hacia arriba y aguantado por un portón.

Anoche, cuando aún era atendido en una institución médica, la exsenadora Kimmey Raschke realizó un en vivo desde la cuenta de Facebook de su padre para que este comunicara cómo se sentía.

PUBLICIDAD

“Estoy vivo de milagro, hermano. Les doy gracias y tengan paz y tranquilidad, porque con todo lo terrible, de lo que se ha visto, yo estoy vivo de milagro. Estoy fuerte”, fue lo primero que indicó.

Aceptó que desconoce qué fue lo que pasó, que lo llevó a pisar el acelerador, derribar una pared del estacionamiento multipisos y caer al vacío.

“Cuando estoy llegando a mi casa, que voy subiendo lentamente, porque yo siempre subo lentamente por ahí para arriba, y de momento algo sucede. Yo no sé explicarlo. Yo lo que sé es que de momento, como que sentí una fuerza que se metió dentro del carro, mi hermano, lo que fuera, y Dios me protegió. El carro, algo, se perdió el control, yo no lo entiendo. Lo que entiendo es que Dios es bueno, y que Dios me salvó la vida”, indicó.

Foto suministrada por el Municipio de Guaynabo que muestra el vehículo del pastor Jorge Raschke tras caer del tercer piso de un estacionamiento. ( Suministrada )

El religioso aceptó que estaba preocupado, porque llevaba una comida japonesa a su hogar y estaba desesperado por comerla.

“¿La comida se salvó?”, preguntó a sus familiares. La esposa Belén Álvarez le respondió: “Está llena de vidrio”.

“Todavía me puedo comer un Wendy’s, de verdad”, le respondió Raschke.

Acto seguido, señaló que su apetito denotaba su buen ánimo tras lo sucedido.

“Mire mi rostro, hermano. Estoy sonriente. Estoy para estar hecho leña. Y mire, hermano, los médicos, los que han venido a verme, dicen: ‘Pero, ¿qué es esto?’ Nadie lo cree. Nadie lo cree. Es que nadie, la Policía no lo cree. Era para matarme. Pero, mira, Dios estaba conmigo”, precisó, al indicar que se ha salvado de la muerte en unas 15 ocasiones.

PUBLICIDAD

El religioso rió cuando su yerno, a quien llamó Freddy, le dijo que lo estaban buscando para participar de la secuela de las películas Fast and Furious.

Raschke, quien cumple 83 años el próximo 12 de diciembre, aceptó que tiene un chofer que le guía de noche, pues ya no podía hacerlo.

Otra de sus hijas, que vive en Orlando, Florida, ha reclamado a través de las redes sociales que tampoco lo dejen conducir de día.