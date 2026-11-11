El reverendo Jorge Raschke se encuentra en condición estable luego de que el vehículo de su propiedad se precipitara al vacío desde el tercer nivel del estacionamiento multipisos del condominio Altamira II, en Guaynabo, confirmó la Policía Municipal.

En declaraciones a NotiCentro (WAPA-TV), el comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, Jorge Hernández Peña, precisó que las autoridades atendieron la querella registrada a las 5:27 p.m. de este martes.

De acuerdo con la información preliminar, el líder religioso encendió su vehículo cuando la máquina aparentemente se aceleró de manera repentina, provocando que el mismo rompiera la estructura del párking y cayera al vacío.

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Foto suministrada por el Municipio de Guaynabo que muestra el vehículo del pastor Jorge Raschke tras caer del tercer piso de un estacionamiento. ( Suministrada )

Imágenes transmitidas por la estación televisiva mostraron la camioneta blanca volcada sobre una verja de metal y varios contenedores de basura ubicados en los predios del complejo de vivienda.

Piden cadena de oración urgente

Tras el aparatoso incidente, su hija, Kathy Raschke, recurrió a sus redes sociales para solicitar a sus seguidores que se unan en oración “con carácter de urgencia” por su progenitor y expresó su preocupación sobre la seguridad de su padre al volante.

“Papi es una persona ya anciana y es mi oración que las personas rodeándole tengan la prudencia de no dejarle manejar nunca más, estando solito, un automóvil; porque lo están colocando en peligro”, manifestó en una publicación en su cuenta de Facebook, al aclarar que no tenía conocimiento previo de lo ocurrido.

“Mi corazón está con mi Padre desde la distancia... Yo amo a mi padre con todo mi corazón y les agradezco sus oraciones de antemano... Les pido oren por la esposa de Papi, Belén Álvarez, y por mi hermanito, Jorge Isaac, también, por favor...”, concluyó.