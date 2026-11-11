Una conductora fue objeto del robo de su vehículo mediante carjacking, durante la noche de ayer, martes, en el estacionamiento del complejo deportivo de la urbanización Riviera, en Bayamón.

La querella se reportó a las 10:54 p.m. por la mujer quien narró que al estacionar su vehículo marca Lexus, modelo UX 250h, del año 2023, color blanco y con tablilla KCD-634 y abrir la puerta para salir fue interceptada por dos delincuentes que transitaban en una motora.

El pasajero se desmontó y, apuntándole con un arma larga, le exigió en varias ocasiones que le entregara las llaves del vehículo.

Ante la amenaza, la perjudicada lanzó sus pertenencias al suelo y corrió hacia las canchas de tenis en busca de ayuda, mientras los asaltantes se apropiaron del vehículo y abandonaron el lugar.

La perjudicada no sufrió ningún daño físico durante el robo.

La querella se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.