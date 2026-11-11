Directivos del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) repudiaron los actos de violencia ocurridos tras el partido de anoche entre las Criollas y Explosivas escenificado en Moca, el que actualmente es investigado por la Policía.

En el incidente se reportó que un hombre recibió una herida abierta en la cabeza.

“La violencia es inaceptable y contraria a los valores de respeto, sana competencia y convivencia familiar que promueve nuestra liga. Nuestra prioridad es que las jugadoras, los cuerpos técnicos, el personal de trabajo y la fanaticada disfruten del baloncesto en un ambiente seguro”, expresaron por escrito Luis Gabriel Miranda, presidente del BSNF y el director de Torneo del BSNF, Fernando Quiñónez.

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Ambos indicaron que el coliseo de Moca es uno de los más concurridos del BSNF “y su directiva ha demostrado ser responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro torneo. Los actos de las personas involucradas no representan a esa organización ni a su fanaticada”.

“Evaluaremos toda la evidencia disponible para identificar responsabilidades y aplicar, con firmeza y conforme al debido proceso, todo el peso de nuestro reglamento. Asimismo, colaboraremos con las autoridades de Puerto Rico para que cualquier conducta constitutiva de delito sea atendida y los responsables respondan ante la justicia”, manifestó Miranda, también gerente general de los Capitanes de Arecibo en el BSN.

El motín ocurrió luego de concluir el segundo partido de la serie de cuartos de final entre las Criollas y las actuales campeonas de Moca, que Caguas domina 2-0.

La directora de Operaciones, Yanira Liceaga, exjugadora de la Selección Nacional y de las Pollitas de Isabela, destacó que “como exjugadora, conozco la intensidad con la que se vive nuestro baloncesto y el valor del respaldo de la fanaticada. Esa pasión debe expresarse siempre con respeto. Las jugadoras y las familias merecen sentirse seguras en nuestros coliseos, y trabajaremos junto a las organizaciones para proteger ese ambiente de sana convivencia”.

Los directivos señalaron que este es el primer incidente de esta naturaleza que enfrenta la liga en más de una década y “no permitiremos que estos lamentables sucesos empañen el esfuerzo de quienes han contribuido a construir un espacio de sano disfrute para toda la familia”.

“El BSNF exhorta a la fanaticada a respaldar a sus equipos con pasión y respeto. La seguridad y la integridad de todas las personas que forman parte de nuestro torneo son nuestra prioridad”, finalizaron.