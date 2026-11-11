El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), a través de su director de torneo, Fernando Quiñones, atendió y examinó los sucesos violentos ocurridos durante y después del partido celebrado en la noche de ayer entre las Explosivas de Moca y las Criollas de Caguas, en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo.

El encuentro formó parte de la serie de cuartos de final de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Caguas ganó el partido con marcador de 78-72 y tomó ventaja de 2-0 en la serie.

Al finalizar el partido, se produjeron una serie de confrontaciones y agresiones que culminó con la entrada de numerosos fanáticos al tabloncillo, lo que generó una situación de grave peligro para integrantes de ambos equipos y para los oficiales.

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Según informó la Policía de Puerto Rico, el motín culminó con un perjudicado que sufrió una herida abierta en la cabeza.

Luego de analizar la evidencia y los informes sometidos al director de torneo, el BSNF impuso las siguientes sanciones:

¿Cuáles fueron los castigos?

1. Xavier Aponte (dirigente Caguas): Por la falta técnica señalada durante el cuarto periodo, se le impone una multa de CIEN DÓLARES ($100.00), conforme a la Regla 8.8. Por la discusión que sostuvo con el dirigente Leonel Avilés después del partido, tomando en consideración sus sanciones previas por diversas violaciones reglamentarias y el resultado de la discusión, se le impone una suspensión de un (1) partido y una multa adicional de DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($250.00).

2. Leonel Avilés (dirigente Moca): Por la discusión que sostuvo con el dirigente Xavier Aponte después del partido, tomando en consideración sus sanciones previas por diversas violaciones reglamentarias y el resultado de la discusión, se le impone una suspensión de un (1) partido y una multa de DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($250.00).

3. Sonia Román (#13, Moca): Por empujar con fuerza excesiva al coapoderado Omar Vargas y volver a empujarlo cuando este retrocedía, se le impone una suspensión de un (1) partido y una multa de CIENTO CINCUENTA DÓLARES ($150.00), sanciones automáticas establecidas en la Regla 8.2(b).

4. Cierra Burdick (#28, Moca). Por lanzar deliberadamente un balón después de concluido el partido, en medio del enfrentamiento entre los dirigentes, y golpear con él en la cabeza a Xavier Aponte, se le impone una suspensión de un (1) partido y una multa de CIENTO CINCUENTA DÓLARES ($150.00), sanciones automáticas establecidas en la Regla 8.2(b). Por la gravedad de la agresión y su contribución a la escalada de violencia, se le impone, además, en ejercicio de la facultad discrecional prevista en esa misma regla, un (1) partido adicional de suspensión y una multa adicional de QUINIENTOS DÓLARES ($500.00). Las sanciones ascienden a un total de DOS (2) partidos de suspensión y SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($650.00) de multa.

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5. Natasha Alequín (#7, Moca). Por golpear con los puños en el rostro a Omar Vargas, sin que este respondiera a la agresión, se determina que su conducta amerita la sanción disciplinaria más severa de las impuestas a una persona en esta determinación. Se le impone una suspensión por el resto de la temporada 2026 y los primeros CINCO (5) partidos de la temporada 2027, así como una multa de MIL DÓLARES ($1,000.00). De estas sanciones, un (1) partido de suspensión y CIENTO CINCUENTA DÓLARES ($150.00) corresponden a la consecuencia automática prevista en la Regla 8.2(b).

6. Omar Vargas (coapoderado de Caguas). La Dirección de Torneo reconoce expresamente que, según la evidencia examinada:

• Vargas no agredió físicamente a la jugadora Cierra Burdick.

• No inició las agresiones físicas posteriores.

• No respondió físicamente a la agresión recibida de Natasha Alequín.

• Las intervenciones físicas posteriores contra espectadores ocurrieron en circunstancias en las que él y otros integrantes de Caguas, entre ellos la gerente de operaciones, Cindy Nieves, enfrentaban agresiones y carecían de protección adecuada por parte del personal de seguridad local.

• No obstante, su intervención inicial para reclamarle directamente a la jugadora contribuyó a intensificar una situación que requería la intervención de los oficiales y del personal de seguridad.

En atención a su responsabilidad como coapoderado y representante de una franquicia, se le imponen las siguientes sanciones:

• Suspensión de su participación y presencia en el banco, el tabloncillo y las áreas restringidas durante los partidos restantes de la serie de cuartos de final de 2026 entre Caguas y Moca.

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• Multa disciplinaria de QUINIENTOS DÓLARES ($500.00).

7. Ivaniel Hernández (asistente de Moca). Se le impone una suspensión automática de un (1) partido y una multa de CIENTO CINCUENTA DÓLARES ($150.00), además de DOS (2) partidos adicionales de suspensión y una multa adicional de DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($250.00), para un total de TRES (3) partidos de suspensión y CUATROCIENTOS DÓLARES ($400.00) de multa.

8. Equipo Explosivas de Moca. Se impone al equipo local una multa de QUINIENTOS DÓLARES ($500.00) por cada uno de los siguientes incumplimientos independientes de la Regla 6.4(i):

a. Falta de protección efectiva del cuerpo arbitral durante la remoción de espectadores hostiles;

b. Falta de control para impedir el reingreso de personas expulsadas;

c. Falta de control del acceso al tabloncillo una vez terminado el encuentro; y

d. Falta de seguridad y de una ruta de evacuación para el personal visitante.

El total de las multas por estas cuatro infracciones independientes asciende a DOS MIL DÓLARES ($2,000.00).

9. CIERRE DEL COLISEO Y CANCHA ALTERNA. En ejercicio de la autoridad expresamente reconocida por el artículo 7.19 del Reglamento General, se ORDENA EL CIERRE del Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo para la celebración de partidos del BSNF por el resto de la temporada 2026 y durante los primeros TRES (3) partidos que le correspondan a Moca como equipo local en 2027. Los encuentros que le correspondan como local se celebrarán en otra instalación previamente aprobada por la Liga, en coordinación con el director general, sin que Moca pierda su condición de equipo local. Moca deberá someter una o más instalaciones alternas a más tardar el viernes, 13 de noviembre de 2026, a las 12:00 del mediodía. La Liga podrá rechazar las instalaciones que no reúnan las condiciones de seguridad y adoptar las determinaciones necesarias sobre la sede.

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10. PLAN DE SEGURIDAD Y REAPERTURA. Se ORDENA a Moca presentar, antes de solicitar la reapertura, un plan integral sujeto a la aprobación de la Liga. El plan deberá especificar la cantidad y distribución del personal de seguridad; los controles de entrada y reingreso; la protección y escolta de árbitros, jugadoras y personal visitante; las rutas seguras hacia los camerinos y las salidas; la delimitación de áreas restringidas; las barreras; la fijación y ubicación de las sillas; el control de multitudes; el manejo de envases; y la coordinación con la Policía de Puerto Rico. Se PROHÍBE habilitar o vender sillas de arena durante 2027 hasta que el plan reciba aprobación expresa. La aprobación del plan no reducirá automáticamente el periodo de cierre ordenado.

11. IDENTIFICACIÓN Y PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA. Se ordena a Moca y Caguas colaborar en la identificación de los fanáticos y del personal involucrado, incluidas las personas que la Liga señale mediante fotografías, así como preservar las grabaciones, los registros y las comunicaciones pertinentes.

12. INVESTIGACIÓN ABIERTA. Estas medidas no agotan la investigación. Se continúa examinando la agresión a Cindy Nieves, el uso de la silla plegadiza, la participación de personal de Moca aún no identificado, el reingreso de espectadores y las fallas de seguridad. La Liga se reserva la facultad de imponer sanciones adicionales conforme al reglamento y al debido proceso.