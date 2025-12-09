Kyle Schwarber ha acordado mantenerse como jugador de los Phillies de Filadelfia con un contrato de cinco años y $150 millones, según reportó Mark Feinsand MLB Network.

Uno de los principales sluggers del béisbol, Schwarder, de 32 años, viene de una temporada 2025 extraordinaria, en la que lideró la Liga Nacional con 56 jonrones y encabezó las Mayores con 132 carreras impulsadas.

Tras la campaña, los Phillies le extendieron una oferta calificada de $22.025 millones para 2026, la que Schwarber rechazó. De haber firmado con otro equipo, Filadelfia habría recibido una selección del sorteo amateur después de la cuarta ronda. En cambio, el conjunto apostó fuerte por retener a una figura clave en su resurgir competitivo.

La primera etapa de Schwarber con los Phillies fue un éxito rotundo. Firmado originalmente por cuatro años y $79 millones, ayudó a terminar con una sequía de 10 temporadas sin playoffs en su primer año con el club, llevándolo hasta la Serie Mundial, donde cayeron ante Houston. Filadelfia volvió a clasificar a la postemporada en cada una de las siguientes tres campañas.

Durante ese contrato, Schwarber se ubicó entre los mejores de MLB en jonrones (187, empatado segundo), bases por bolas (426, tercero), carreras impulsadas (434, cuarto) y anotadas (429, quinto). Sumó además 14 cuadrangulares en postemporada.

En octubre, su historial es notable. Schwarber acumula 23 jonrones de playoffs, empatado en el tercer lugar histórico, con un OPS vitalicio de .907.