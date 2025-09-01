Filadelfia. Los Phillies de Filadelfia firmaron al veterano lanzador derecho Walker Buehler el domingo en un intento por reforzar su cuerpo de lanzadores para una larga carrera en los playoffs.

Buehler, de 31 años, dos veces All-Star de la Liga Nacional, quien ayudó a los Dodgers de Los Ángeles a ganar títulos de la Serie Mundial en 2020 y 2024, fue liberado por los Red Sox de Boston el viernes después de registrar un récord de 7-7 con una efectividad de 5.45 en 23 juegos, 22 de los cuales fueron como abridor.

Los Phillies, líderes de la División Este de la Liga Nacional, tienen un espacio en su rotación después de que su estelar Zack Wheeler se perdiera la temporada —y posiblemente más tiempo— debido al síndrome de la salida torácica. Buehler será elegible para lanzar en la postemporada y fue asignado a Triple-A Lehigh Valley.

“Estamos emocionados de tenerlo porque creemos que nos hace mejores. Estamos tratando de hacer todo lo posible para calificar para la postemporada y luego, si lo logramos, hacer todo lo posible para ganar”, comentó el presidente de los Phillies, Dave Dombrowski.

Dombrowski comentó que Buehler haría una apertura para Triple-A Lehigh Valley el sábado y luego comenzaría para los Phillies el 12 de septiembre contra Kansas City, convirtiéndose en parte de una rotación de seis abridores.

“Él está contento con el plan; nosotros estamos contentos con el plan”, manifestó Dombrowski.

Buehler firmó un contrato de un año por 21.05 millones de dólares la pasada temporada baja con los Red Sox y se esperaba que fuera un miembro clave de su rotación. Pero ingresó a la lista de lesionados al inicio de la temporada con una lesión en el hombro y nunca encontró su mejor forma.

Boston lo relegó de su rotación después de su apertura el 19 de agosto. Hizo una aparición para los Red Sox desde el bullpen, permitiendo dos carreras en dos entradas y un tercio contra los Yankees el 24 de agosto. Fue liberado para hacer espacio para el principal prospecto Payton Tolle.

Una de las mejores actuaciones de Buehler esta temporada fue contra los Phillies en Filadelfia el 21 de julio, cuando permitió una carrera limpia en seis imparables en siete entradas, ponchando a cuatro y caminando a uno. Dejó una impresión en Dombrowski y en la directiva de Filadelfia.

“Todavía tiene un buen brazo”, dijo Dombrowski, reconociendo algunas dificultades esta temporada. “Pero todavía nos gusta mucho su repertorio”.

Dombrowski dijo que los funcionarios de los Phillies, incluido el mánager Rob Thomson, tuvieron una buena conversación por Zoom con Buehler y sus representantes, que incluyó un intercambio con el coach de lanzadores Caleb Cotham en el que ambos conectaron.

“Creemos que vemos algunas cosas que pueden ayudarlo”, comentó Dombrowski. “Él está dispuesto a trabajar con nosotros”.